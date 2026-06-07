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सरकारी अस्पतालों में दवा उपलब्धता पर CGMSC के आंकड़े, 400 से अधिक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक, 150 नई दवाओं की खरीद प्रक्रिया जारी

CGMSC ने कहा - सरकारी अस्पतालों में दवा की नहीं है कोई कमी, अफवाहों से रहें सावधान, गोदामों में है पर्याप्त स्टॉक

CGMSC data on Medicine availability
सरकारी अस्पतालों में दवा उपलब्धता पर CGMSC के आंकड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 5:56 PM IST

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रायपुर. छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) ने स्थिति स्पष्ट की है. निगम के अनुसार राज्य के अलग-अलग गोदामों में वर्तमान में 400 से अधिक प्रकार की आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं, जबकि 150 से ज्यादा दवाओं की खरीद और आपूर्ति प्रक्रिया भी जारी है. स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि मरीजों को निःशुल्क और समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने के लिए दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है.

400 से अधिक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक

CGMSC के मुताबिक राज्य के वेयरहाउसों में सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली 400 से अधिक दवाएं उपलब्ध हैं. स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त मांग के अनुसार इन दवाओं का नियमित वितरण किया जा रहा है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

150 नई दवाओं की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में

कॉर्पोरेशन ने बताया कि लगभग 150 अतिरिक्त दवाओं के लिए क्रय आदेश जारी किए जा चुके हैं. इन दवाओं की आपूर्ति विभिन्न चरणों में जारी है और जल्द ही इनके गोदामों में पहुंचने से दवा उपलब्धता और मजबूत होगी.

बीपी, डायबिटीज और बुखार की प्रमुख दवाएं उपलब्ध

उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए एम्लोडिपिन, एनालाप्रिल और टेल्मिसार्टन, मधुमेह के लिए ग्लाइमिप्राइड और इंसुलिन उपलब्ध हैं. वहीं बुखार और दर्द के इलाज के लिए पैरासिटामोल टैबलेट एवं इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है.

संक्रमण और आपातकालीन उपचार की दवाओं का भंडार

एमोक्सिसिलिन, सेफिक्सिम, मेट्रोनिडाजोल सहित कई एंटीबायोटिक्स गोदामों में उपलब्ध हैं. इसके अलावा डिहाइड्रेशन और आपातकालीन उपचार के लिए डीएनएस, डेक्सट्रोज, ओआरएस और अन्य आवश्यक दवाओं का भी पर्याप्त भंडारण किया गया है.

ट्रामा केयर के लिए जीवनरक्षक दवाएं मौजूद

एंटीरेबीज, एंटीस्नेक वेनम, अमिकासिन, हायर एंटीबायोटिक्स और हेमोफिलिक फैक्टर्स जैसी जीवनरक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सभी प्रमुख वेयरहाउसों में उपलब्ध बताया गया है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके.

बारिश के मौसम के लिए विशेष तैयारी

मानसून के दौरान बढ़ने वाली बीमारियों को देखते हुए मलेरिया, डायरिया, वायरल बुखार और श्वसन संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं का अतिरिक्त भंडारण किया गया है. प्राइमाक्वीन, क्वीनिन सल्फेट सहित मलेरिया रोधी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.

सर्जिकल सामग्री की भी नहीं होगी कमी

सिरिंज, नीडल, गॉज, कॉटन, ग्लव्स, ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होने वाली सामग्री और आकस्मिक चोटों के उपचार के लिए आवश्यक उपकरणों का भी सभी वेयरहाउसों में पर्याप्त स्टॉक रखा गया है.

100 अत्यावश्यक दवाओं की विशेष सूची तैयार होगी

स्वास्थ्य विभाग और CGMSC मिलकर लगभग 100 जीवनरक्षक एवं अत्यावश्यक दवाओं की पहचान कर रहे हैं. उद्देश्य यह है कि इन दवाओं का पर्याप्त स्टॉक राज्य के सभी गोदामों में हर समय उपलब्ध रहे ताकि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र को दवा संकट का सामना न करना पड़े.

IT आधारित मॉनिटरिंग से होगी बेहतर निगरानी

दवा आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए CGMSC आईटी आधारित डैशबोर्ड मॉनिटरिंग और अन्य तकनीकी नवाचारों पर काम कर रहा है. इससे दवाओं की उपलब्धता, मांग और वितरण की निगरानी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी.

अफवाहों से सावधान रहने की अपील

CGMSC ने आम लोगों से अपूर्ण और भ्रामक खबरों पर विश्वास न करने की अपील की है. निगम का कहना है कि दवाओं की उपलब्धता संबंधी जानकारी उसके सार्वजनिक पोर्टल पर देखी जा सकती है.

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