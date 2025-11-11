ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में तीन दवाएं तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट, CGMSC ने लिया फैसला

छत्तीसगढ़ में अमानक होने पर तीन दवाओं को बैन कर दिया गया है.

CGMSC Action In CG
स्वास्थ्य मंत्री का एक्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा फैसला लिया है. मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए तीन दवाओं को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है. स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने दवाओं की गुणवत्ता में कमी पर यह सख्त कदम उठाया है. यह कार्रवाई कॉरपोरेशन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हुई है. इसके साथ ही इस कंपनी के सप्लायर अब ब्लैकलिस्टिंग अवधि समाप्त होने तक किसी भी नए टेंडर में शामिल न हो सकेंगे.

ये दवाएं पाई गईं सब स्टैंडर्ड: जो दवाइयां अमानक पाई गई है उसके बारे में पूरी जानकारी इस प्रकार है.

मेसर्स एजी पैरेंटेरल्स, विलेज गुग्गरवाला, बद्दी (हिमाचल प्रदेश) द्वारा आपूर्ति की गई दवाई

कैल्शियम (एलिमेंटल) विद विटामिन D3 टैबलेट्स, ऑर्निडाजोल टैबलेट्स. ये सभी NABL मान्यता प्राप्त एवं सरकारी परीक्षण प्रयोगशालाओं में अमानक (Not of Standard Quality - NSQ) पाई गई है.

मेसर्स डिवाइन लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा (गुजरात) द्वारा आपूर्ति की गई हेपारिन सोडियम 1000 IU/ml इंजेक्शन IP भी NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं एवं सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेट्री (CDL), कोलकाता में परीक्षण के दौरान अमानक पाए गए हैं.

तीन साल के लिए दवाई को किया गया ब्लैकलिस्ट: इन तीनों उत्पादों को टेंडर शर्तों के आधार पर तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों के समय तक ब्लैकलिस्ट किया गया है.

मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस पर किसी भी स्तर पर कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है. भविष्य में भी दवा गुणवत्ता से जुड़ी किसी भी चूक पर कार्रवाई जारी रहेगी- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं: इस कार्रवाई के बाद CGMSC ने कहा है कि उसकी गुणवत्ता आश्वासन एवं नियंत्रण नीति के तहत यह फैसला लिया गया है. इसके तहत निरंतर मॉनिटरिंग, बैच-वार परीक्षण, दोबारा जांच और गुणवत्ता नहीं पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है. कॉरपोरेशन द्वारा सभी कार्रवाई CDSCO, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है.

उद्योग संगम में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी, सभी चार श्रेणियों में रहा अव्वल

कांकेर के ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर ब्रेक, 9 महीने से काम रुका, सरपंच संघ ने खोला मोर्चा

TAGGED:

MEDICINES BLACKLISTED IN CG
छत्तीसगढ़ में तीन दवाएं बैन
सीजीएमएससी
छत्तीसगढ़ में अमानक दवा
CGMSC ACTION IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.