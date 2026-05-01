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मेरठ में CGHS की एडिशनल डायरेक्टर और ड्राइवर CBI हिरासत में, गाजियाबाद ले गई टीम

एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने रेड की पुष्टि की, कहा- भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्रवाई.

मेरठ में सीबीआई की रेड.
मेरठ में सीबीआई की रेड. (Photo Credit; UP Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 2:06 PM IST

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मेरठ: सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस ) के ऑफिस में गुरुवार शाम सीबीआई की टीम ने रेड की थी. लगभग 19 घंटे तक सीबीआई की टीम सीजीएचएस की एडिशनल डायरेक्टर नताशा वर्मा से पूछताछ करती रही और उसके बाद उनके निजी ड्राइवर को लेकर गाजियाबाद के लिए रवाना होगा गई है. एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने इसकी पुष्टि की है.

मेरठ में सीबीआई की रेड. (Video Credit; ETV Bharat)

गुरुवार शाम लगभग 5 बजे सीबीआई की टीम सूरजकुंड के नजदीक स्थित CGHS अस्पताल और उसके दफ्तर के कार्यालय में पहुंची थी. यहां बतौर एडिशनल डायरेक्टर तैनात नताशा वर्मा से टीम के सदस्यों ने पूछताछ की. एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर के मुताबिक, सीजीएचएस (CGHS) कार्यालय में लंबे समय से चल रहे वसूली के खेल का भंडाफोड़ हुआ है.

नताशा वर्मा पर पर निजी अस्पताल को सुचिबद्ध करने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं. डॉक्टर नताशा सीजीएस से संबंध करने के नाम पर रिश्वत मांग रही थी.इस बारे में सीबीआई ने जाल बिछाना शुरु किया और डॉक्टर नताशा वर्मा को उनके ड्राइवर को हिरासत में लिया है.

अफसरों की मानें तो सीबीआई ने रिश्वत की रकम भी बरामद की है. डॉक्टर नताशा वर्मा के ऑफिस के अलावा उनके आवास पर भी सीबीआई ने छापेमारी की है. सुबह करीब 11 बजे सीबीआई की टीम जांच पूरी करने के बाद नताशा वर्मा और उनके ड्राइवर को लेकर गाजियाबाद रवाना हो गई है.

बता दें कि बीते साल 12 अगस्त 2025 को भी सीबीआई ने रेड डालकर तब यहां तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर अजय कुमार और कार्यालय अधीक्षक लवेश सोलंकी को हिरासत में लिया था. दोनों पर तब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था. तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर उस वक्त लाखों की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था.

​एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति को जारी रखते हुए, सीबीआई ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. सीबीआई रेड की पुष्टि करते हुए बताया कि कई पीड़ितों ने अपनी शिकायतों के साथ सीधे सीबीआई का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद जाल बिछाया गया. पुख्ता सबूतों और जांच के आधार पर सीबीआई ने डॉ. नताशा वर्मा को हिरासत में लिया है.

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MEERUT CGHS CBI RAID
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CGHS NATASHA VERMA
ADG MEERUT ZONE BHANU BHASKAR
MEERUT CBI RAID

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