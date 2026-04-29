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सीजीबीएसई बोर्ड परीक्षा रिजल्ट, कोरिया जिला चमका, दर्ज की शानदार सफलता

छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में कोरिया जिले ने शानदार सफलता अर्जित की है. पढ़िए यह रिपोर्ट

Success of Korea District
कोरिया जिले की सफलता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 11:08 PM IST

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कोरिया: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कोरिया ने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बाजी मार ली है. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में कोरिया जिले ने बड़ी सफलता अर्जित की है. कोरिया के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता अर्जित की है. मिशन 100 अभियान का असर इस वर्ष के परीक्षा परिणामों में साफ दिखाई दिया. विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता के आधार पर विशेष तैयारी, नियमित अभ्यास, अतिरिक्त कक्षाएं, डाउट सेशन और ब्लूप्रिंट आधारित अध्ययन ने सफलता की मजबूत नींव रखी. यही कारण रहा कि कोरिया जिले ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर नया इतिहास रच दिया.

सीजीबीएसई बोर्ड परीक्षा में कोरिया जिले की सफलता (ETV BHARAT)

10वीं और 12वीं बोर्ड में कोरिया की शानदार सफलता

जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 10वीं में कुल 2666 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए. इनमें 2095 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की, जबकि 383 द्वितीय श्रेणी और 2 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए. जिले का कुल परीक्षा परिणाम 92.02 प्रतिशत रहा और प्रदेश में कोरिया ने पांचवां स्थान हासिल किया.12वीं बोर्ड परीक्षा में 2298 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 1836 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी हासिल की. जिले का परीक्षा परिणाम 95.64 प्रतिशत रहा, जिसके साथ कोरिया ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया.10वीं में 1192 छात्राओं ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की, जबकि 12वीं में 1120 बेटियों ने उत्कृष्ट सफलता हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया.

Collector Boosted the Morale of Topper Students.
कलेक्टर ने टॉपर विद्यार्थियों का बढ़ाया हौसला (ETV BHARAT)

अंशिका और आलिया ने कोरिया का मान बढ़ाया

इस वर्ष की परीक्षा में कोरिया जिले की दो बेटियों ने प्रदेश स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई.स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, महलपारा बैकुंठपुर की छात्रा अंशिका कश्यप ने 98.17 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश की मेरिट सूची में छठवां स्थान हासिल किया. वहीं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर की छात्रा आलिया परवीन ने 98 प्रतिशत अंक अर्जित कर प्रदेश में सातवां स्थान प्राप्त किया.इन दोनों बेटियों की सफलता ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है. जैसे ही परिणाम घोषित हुए, दोनों छात्राओं के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया. जिला प्रशासन के अधिकारी स्वयं उनके घर पहुंचे और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं.

यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों की लगन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है. उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरिया जिले के बच्चे अब प्रदेश स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं- चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर, कोरिया

साधारण परिवारों से निकलकर रचा इतिहास

इन सफल छात्राओं की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण सफलता हासिल की. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और मेहनत के आगे परिस्थितियां कभी बाधा नहीं बन सकतीं. अंशिका कश्यप के शिक्षकों ने बताया कि वह शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं और हर विषय को गंभीरता से समझने की कोशिश करती थीं. नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास उनकी सफलता का मुख्य आधार रहा. आलिया परवीन ने भी लगातार मेहनत और अनुशासन के दम पर यह मुकाम हासिल किया.राज्य की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह सम्मान अन्य विद्यार्थियों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा.

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