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CGBSE RESULT 2026 : रिजल्ट का इंतजार खत्म, 29 अप्रैल को 10वीं-12वीं के नतीजे, ऐसे चेक करें

रायपुर :छत्तीसगढ़ बोर्ड के दसवीं और बारहवीं बोर्ड के नतीजे 29 मई को आएंगे.इस बारे में स्कूल शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया में जानकारी दी है. स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस बारे में लिखा कि इंतजार की घड़ियां अब समाप्ति की ओर हैं. बुधवार दोपहर ढाई बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे.

स्कूल शिक्षा मंत्री ने छात्रों में भरा जोश

गजेंद्र यादव ने लिखा कि यह केवल अंकों की घोषणा नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों एवं शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का प्रतिफल है.इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखने, परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं. प्रत्येक परिणाम एक नई शुरुआत का संकेत है, और हर विद्यार्थी में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं निहित हैं.