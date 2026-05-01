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CGBSE रिजल्ट: बीजापुर जिले का शानदार प्रदर्शन, 10वीं के परिणाम में प्रदेश में अव्वल, 12वीं में भी दूसरे नंबर पर

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले ने इस साल बोर्ड परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए नया इतिहास रच दिया है. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाल ही में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित किए हैं. इसमें बीजापुर पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है. कक्षा 10वीं में जिले ने 96.06 प्रतिशत परिणाम के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया, जो एक रिकॉर्ड है. वहीं कक्षा 12वीं में 95.03 प्रतिशत परिणाम के साथ बीजापुर दूसरे स्थान पर रहा.

कैबिनेट और जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और जिला प्रशासन को बधाई देते हुए इसे सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया. इस सफलता में विद्यार्थियों की मेहनत साफ दिखाई देती है. 12वीं में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बीजापुर के छात्र अंकित मोरला ने 90.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया. वहीं 10वीं में नवीन कन्या हाईस्कूल के छात्र अनिल कुमार मज्जी ने 93.50 प्रतिशत अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया.

आंकड़ों में सफलता

जिले के कुल 4117 विद्यार्थियों में से 2805 प्रथम श्रेणी में पास

कक्षा 10वीं में 2416 विद्यार्थियों में से 1652 फर्स्ट डिवीजन में सफल

कक्षा 12वीं में 1701 में से 1153 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास हुए

रणनीति और मॉनिटरिंग बनी सफलता की कुंजी

इस उपलब्धि के पीछे जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग की सुदृढ़ योजना रही. कलेक्टर बीजापुर के निर्देश में सत्र की शुरुआत से ही लक्ष्य आधारित योजना बनाई गई. हर दो महीने में प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई, कमजोर छात्रों के लिए रिमेडियल कक्षाएं चलाई गईं. फंड से 48 शिक्षा मितान नियुक्त किए गए और जिला स्तर पर परीक्षा सेल बनाकर ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्नपत्र तैयार किए गए.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी सफलता

पामेड़, कोशलनार, बेदरे, मिरतुर, फरसेगढ़ और बासागुड़ा जैसे पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों ने भी शत-प्रतिशत परिणाम देकर नई उम्मीद जगाई है. यह शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का संकेत है. बीजापुर की यह सफलता न केवल जिले के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक उदाहरण भी है.