CGBSE रिजल्ट: मेरिट में आने वाले GPM जिले के मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान, 5100 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मेधावी छात्रों के लिए सर्किट हाउस में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया. यहां कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 7, 2026 at 3:41 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के मेधावी छात्र-छात्राओं का जिला प्रशासन ने सम्मान किया. जिले के सर्किट हाउस में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इसमें बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. समारोह में विद्यार्थियों के उत्साह और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित किया गया.
कलेक्टर ने किया प्रोत्साहित
कार्यक्रम में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं. उनके साथ जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे. कलेक्टर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने विद्यार्थियों को अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर अध्ययन करने की सलाह दी.
CGBSE रिजल्ट 2026 में जिले के मेधावी छात्र
समारोह में प्रदेश स्तरीय मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले छात्र-छात्राएं पहुंचे. इनमें ताहिरा खान 12वी में 97.60%, छात्र ओंकार कैवर्त्य 12वीं में 97.40% और भूमिका परतोती 12वीं में 97.00% को 5100 रुपए नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.
दिव्यांग छात्रा का विशेष सम्मान
जिले के मरवाही ब्लॉक की छात्रा रेशमा केवर्थ को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया. रेशमा दृष्टिबाधित होने के बावजूद बोर्ड परीक्षा में 89 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. उनकी इस उपलब्धि की सभी ने सराहना की और जिला प्रशासन की ओर से उन्हें भी 5100 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया गया.
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने कलेक्टर से सीधे संवाद कर अपने करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा की. कलेक्टर ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने और जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया. समारोह का माहौल विद्यार्थियों के उत्साह और सम्मान से गौरवान्वित नजर आया.