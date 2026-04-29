सक्सेस स्टोरी: मैकेनिक पिता की बेटी रिया साहू बनी सीजी बोर्ड टॉपर, 97.60 फीसदी अंक हासिल किया
दुर्ग की रिया साहू ने बोर्ड परीक्षा में सफलता हासिल कर पूरे जिले का नाम रौशन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 29, 2026 at 8:50 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के साथ ही प्रदेशभर में मेधावी छात्रों की सफलता की कहानियां सामने आ रही हैं. इस कड़ी में दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा रिया साहू ने शानदार प्रदर्शन किया है. रिया साहू ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है.
रिया ने 97 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए
रिया ने 500 में से 488 अंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है.एक मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली रिया के पिता पेशे से मैकेनिक हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. रिया ने बिना किसी बाहरी ट्यूशन या कोचिंग के, केवल स्कूल की पढ़ाई और स्वाध्याय के दम पर यह मुकाम हासिल किया है.रिया इससे पहले भी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉपर रह चुकी है. रिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है.
आईआईटी करने का है सपना
रिया का कहना है कि लगातार मेहनत और अनुशासन से ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. उन्होंने आगे जेईई की तैयारी कर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने और आईआईटी मुंबई में प्रवेश लेने का लक्ष्य तय किया है. रिया साहू की यह सफलता उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करते हैं.