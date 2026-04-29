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सीजीबीएसई बोर्ड रिजल्ट, 12वीं में जीपीएम के स्टूडेंट का कमाल, भूमिका परतोती, ताहिरा खान और ओंकार बने टॉपर

माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में पेंड्रा की छात्रा ताहिरा खान ने प्रवीण सूची में चौथा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. गणित विषय की छात्रा ताहिरा ने अपनी मेहनत और लगन से यह उपलब्धि हासिल की.हमसे बातचीत में ताहिरा ने बताया कि वह प्रतिदिन लगभग 6 घंटे नियमित पढ़ाई करती थीं. उनका मानना है कि सतत अध्ययन और दृढ़ इच्छाशक्ति ही सफलता की कुंजी है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही : सीजीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं. गौरेला पेंड्रा महवाही के छात्र छात्राओं ने कमाल किया है. जीपीएम की ताहिरा खान ने मेरिट सूची में चौथा स्थान हासिल किया है. इनके अलावा भूमिका परतोती ने मेरिट सूची में सातवां स्थान हासिल किया है. कलेक्टर ने दोनों छात्राओं को बधाई दी है.

आईएएस बनना चाहती हैं ताहिरा खान

ताहिरा अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के शिक्षक जुनैद सर तथा अपने माता-पिता को देती हैं.शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग से यह मुकाम हासिल कर पाई हैं. सामान्य परिवार से आने वाली ताहिरा के पिता गांव में फेरी लगाकर कपड़े बेचते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद ताहिरा ने अपनी मेहनत से यह साबित किया है कि लगन और मेहनत से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.ताहिरा खान का सपना आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनकर देश सेवा करना है.

भूमिका परतोती ने मेरिट सूची में बनाई जगह

जीपीएम में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पेंड्रा की छात्रा भूमिका परतोती ने मेरिट सूची में सातवां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है. बायोलॉजी संकाय की छात्रा भूमिका ने 97 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं.

भूमिका परतोती को मिली सफलता (ETV BHARAT)

भूमिका ने सफलता के राज बताए

ईटीवी भारत से बातचीत में भूमिका ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई को बोझ न मानते हुए सतत प्रयास जारी रखा. नियमित अध्ययन के साथ-साथ उन्होंने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन लेक्चर भी अटेंड किए, जिसका सकारात्मक परिणाम उन्हें मिला.भूमिका आगे चलकर मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं. उनके पिता मान सिंह परतोती पेशे से शिक्षक हैं, जबकि माता गृहिणी हैं. परिवार के सहयोग और मार्गदर्शन ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.भूमिका की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

ओंकार कैवर्त्य ने टॉप टेन में बनाई जगह

पेंड्रा के नवागांव निवासी छात्र ओंकार कैवर्त्य ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 97.40 प्रतिशत अंक अर्जित कर प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है. ओंकार की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है.ओंकार स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम मल्टीपर्पज स्कूल, पेंड्रा का छात्र है और उसने गणित विषय से अपनी पढ़ाई की है. साधारण परिवार से आने वाले ओंकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है.

टॉपर ओंकार कैवर्त्य (ETV BHARAT)

आर्थिक चुनौतियों के बीच हासिल किया मुकाम

ओंकार के पिता किसान हैं और परिवार के भरण-पोषण के लिए अपनी पत्नी के साथ आसपास के साप्ताहिक बाजारों में ठेला लगाकर नाश्ता बनाते हैं. आर्थिक चुनौतियों के बीच भी परिवार ने ओंकार की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी, जिसका परिणाम आज सबके सामने है.

आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं ओंकार

ओंकार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है. उन्होंने बताया कि वह नियमित रूप से पढ़ाई करता था और समय का सही प्रबंधन करता था. भविष्य को लेकर ओंकार के बड़े लक्ष्य हैं. वह आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनना चाहता है और देश-समाज की सेवा करना चाहता है. ओंकार की इस सफलता पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने बधाई दी है तथा उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.