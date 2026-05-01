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CGBSE 12TH टॉपर जिज्ञासु वर्मा, "पढ़ाई का कोई घंटा फिक्स नहीं, पापा की किराना दुकान में भी बैठा, उम्मीद से ज्यादा बना पर्सेंट"

जिज्ञासु वर्मा ( ETV Bharat Chhattisgarh )