CGBSE 12Th Result: छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड में बलौदाबाजार के जिज्ञासु वर्मा ने किया टॉप
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी किए. पिछले साल 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 81.87 फीसदी था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 29, 2026 at 3:25 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं. बलौदाबाजार जिले के पलारी के जिज्ञासु वर्मा ने 98.60% के साथ टॉप किया है. जिज्ञासु सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के छात्र हैं.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा की. छत्तीसगढ़ में इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 2.45 लाख विद्यार्थी शामिल हुए था.
शिक्षा मंत्री ने दी शुभकामनाएं
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने छात्रों को धैर्य बनाए रखने, परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी है. पिछले साल 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 81.87 फीसदी रहा.
कहां देख सकेंगे रिजल्ट
छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. यहां से वे अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. इन वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध
- https://cg.results.nic.in
- https://cgbse.nic.in
- https://results.cg.nic.in
- https://results.digilocker.gov.in
इस साल पेपर लीक की घटना भी हुई
छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय का प्रश्नपत्र लीक होने की घटना सामने आई थी. सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर सवाल वायरल होने के बाद जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था. दावा किया जा रहा है कि 14 मार्च को आयोजित परीक्षा से पहले ही 13 मार्च की देर रात सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुपों में प्रश्नपत्र से जुड़े कुछ सवाल वायरल हो गए थे. इसके बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक की बात से इनकार करते हुए इसे अफवाह बताया.