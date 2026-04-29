ETV Bharat / state

CGBSE 12Th Result: जिस गांव ने 'कंडेल नहर सत्याग्रह' से बनाई पहचान वहां की बेटी मेरिट लिस्ट में, अब कलेक्टर बनने का सपना

CGBSE 12Th Result: जिस गांव ने 'कंडेल नहर सत्याग्रह' से बनाई पहचान वहां की बेटी मेरिट लिस्ट में ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी जिले के गौरव ग्राम कंडेल में रहने वाली कुसुम लता बिप्रे ने 500 अंकों में से 487 अंक हासिल किए हैं, यानी 97.40 प्रतिशत. यह सफलता उन्होंने बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के हासिल की है, जो उनकी मेहनत और आत्मविश्वास को दर्शाती है. स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल की छात्रा कुसुम ने अपनी पढ़ाई पूरी तरह सेल्फ-स्टडी के भरोसे की और रोजाना 6 से 8 घंटे नियमित अध्ययन किया.

ईटीवी भारत संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने 5th टॉपर कुसुम लता से की बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं-12वीं परीक्षा परिणाम में सरकारी स्कूल और ग्रामीण छात्रों ने बाजी मारी है. ग्रामीण प्रतिभा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के आगे संसाधनों की कमी मायने नहीं रखती. धमतरी जिले में भी गौरव ग्राम कंडेल की होनहार छात्रा कुसुम लता बिप्रे ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में टॉप-5 में जगह बनाई है. उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव और जिला गर्व महसूस कर रहा है. ETV भारत ने कुसुम लता, उनके परिजन और शिक्षक से खास बात की.

गौरव ग्राम कंडेल, जो इतिहास में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नहर सत्याग्रह के कारण अपनी पहचान रखता है, अब एक नई वजह से चर्चा में है. गांव की इस बेटी की सफलता ने पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ा दी है. जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, गांव में जश्न का माहौल बन गया. लोग कुसुम के घर पहुंचकर मिठाइयां बांटते और उन्हें बधाई देते नजर आए.

लगातार मेहनत और माता पिता का सहयोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिटायर्ड ASI हैं नाना, उनके घर रहकर पढ़ाई

कुसुम लता की पढ़ाई की कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है. वह अपने नाना अवधराम भारती के घर रहकर पढ़ाई कर रही थीं. अवधराम भारती पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर कार्यरत रहे और वर्ष 2013 में देवभोग (गरियाबंद) से सेवानिवृत्त हुए. उन्होंने अपनी नातिन को अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाया, जिसका असर कुसुम की सफलता में साफ नजर आता है.

मैं रोज 6 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी. मैंने किसी भी प्रकार की कोचिंग या ट्यूशन नहीं ली. मेरा पूरा ध्यान सेल्फ-स्टडी पर था. मैं इस सफलता का श्रेय अपने नाना-नानी, मम्मी-पापा और परिवार को देना चाहती हूं. आगे मैं कलेक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती हूं.- कुसुम लता, 5Th टॉपर

गौरव ग्राम कंडेल की होनहार छात्रा कुसुम लता बिप्रे का शानदार प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लगातार मेहनत और माता पिता का सहयोग

कुसुम अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने नाना-नानी, माता-पिता और परिवार के सहयोग को देती हैं. उनकी मां पावन गंगा बिप्रे और पिता संतोष कुमार बिप्रे ने हमेशा बेटी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने कभी कुसुम की पढ़ाई में कमी नहीं ईटीवी से बातचीत में कुसुम ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रहीं. उनका मानना है कि अगर लक्ष्य साफ हो और नियमित मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है.

कंडेल की बेटी का कमाल, बिना कोचिंग 97.40% के साथ टॉप-5 में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिवार में खुशी

परिजनों और बधाई देने पहुंचे लोगों ने कहा कि कुसुम शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी रही है. हमने हमेशा उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया. आज उसकी मेहनत रंग लाई है और हमें उस पर गर्व है बता दें कि कुसुम की एक छोटी बहन भी है, जो अभी पांचवीं कक्षा में पढ़ रही है. परिवार को उम्मीद है कि कुसुम की सफलता से वह भी प्रेरित होकर आगे बढ़ेगी.

कुसुम शुरू से ही पढ़ाई में तेज रही हैं और हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहती थीं. कुसुम गांव की होनहार बेटी है. उसने पूरे गांव का नाम रोशन किया है. यह बाकी बच्चों के लिए भी बड़ी प्रेरणा है.- - गांव के शिक्षक

गौरव ग्राम कंडेल बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नहर सत्याग्रह के कारण अपनी पहचान रखता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिणाम आने के बाद से ही कुसुम के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. शिक्षक, रिश्तेदार, पड़ोसी और गांव के वरिष्ठ नागरिक लगातार पहुंचकर उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं. हर कोई उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा है. कंडेल की यह सफलता सिर्फ एक छात्रा की जीत नहीं, बल्कि पूरे गांव की पहचान बन गई है. जिस गांव ने इतिहास में नहर सत्याग्रह से अपनी छाप छोड़ी थी, अब वही गांव शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है.