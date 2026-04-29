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मरवाही की दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्रा ने पेश की मिसाल, 12वीं बोर्ड में 89.75% अंक हासिल किए

स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल, मरवाही की छात्रा रेशमा ने 12वीं आर्ट्स में 89.75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. रेशमा जन्म से दृष्टिबाधित दिव्यांग है.

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मरवाही की दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्रा ने पेश की मिसाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 8:54 PM IST

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के मरवाही विकासखंड के दूरस्थ ग्राम बगरार की रहने वाली दिव्यांग छात्रा रेशमा केवट ने बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है. विपरीत परिस्थितियों में सफलता हासिल कर रेशमा ने मिसाल पेश की है. स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल, मरवाही की छात्रा रेशमा ने 12वीं आर्ट्स में 89.75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं.

दृष्टिबाधित दिव्यांग है रेशमा

रेशमा बचपन से ही दृष्टिबाधित दिव्यांग है. जन्म से ही उसकी दिव्यांगता 100 प्रतिशत के करीब थी, जो समय के साथ कुछ कम हुई, लेकिन वर्तमान में भी वह लगभग 90 प्रतिशत दिव्यांगता के साथ जीवन जी रही है. यह दिव्यांगता दोनों आंखों में है. इसके बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और अपने हौसले व मेहनत के दम पर यह उपलब्धि हासिल की.

किसान परिवार की बेटी

रेशमा के पिता रामकुमार केवट एक किसान हैं और माता श्रीमती शशिकला केवट गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों के बीच परिवार ने रेशमा की पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया. रेशमा अपनी बहनों के साथ रोजाना स्कूल जाती थी, जहां उसने नियमित पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया.

कलेक्टर बनने का सपना

रेशमा का सपना कलेक्टर बनकर समाज की सेवा करना है. उसकी इस सफलता से न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव में खुशी का माहौल है. ग्रामीणों और शिक्षकों ने रेशमा की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए उसे उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.

रेशमा की यह उपलब्धि यह साबित करती है कि अगर हौसले मजबूत हों, तो कोई भी बाधा सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती.

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