ETV Bharat / state

12वीं बोर्ड हिंदी की परीक्षा, वन टाइम लॉक सिस्टम और जीपीएस कंटेनर युक्त प्रश्न पत्र

सूचना यह भी है कि वन टाइम लॉक सिस्टम को मंडल की आगामी परीक्षाओं में भी लागू किया जाएगा. पेपर लीक होने के बाद 12वीं हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी गयी थी. परीक्षा को लेकर इस बार माशिमं अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है.

कोरबा: 12 बोर्ड की हिंदी की परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) बेहद सतर्क है. गोपनीयता और सुरक्षा के लिए अब प्रश्न पत्रों के पैकेट में वन टाइम लॉक सिस्टम मौजूद होगा. वहीं पूरी गोपनीय सामग्री जीपीएस लॉक युक्त कंटेनर में भेजी गयी है.

9000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में हो रहे शामिल

12वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा रद्द होने के बाद आज दोबारा आयोजित हो रही है. दोबारा होने वाली परीक्षा में कोरबा जिले से 9 हजार 516 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे. पिछली बार 12वीं हिंदी की परीक्षा 14 मार्च को आयोजित की गई थी. पेपर लीक कांड के बाद यह बात संज्ञान में आई कि हिंदी के बी सेट का पेपर परीक्षा से एक दिन पहले की रात (13 मार्च) लीक हुआ था. हाथ से लिखित एक पेपर सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. पर्चा लीक होने के दावे और पुलिस जांच के बीच माशिमं ने 12वीं हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी थी. परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12.15 बजे निर्धारित किया गया है.

कैमरे की भी रहेगी नजर

पर्चा लीक कांड के बाद अब दूसरी मर्तबास माध्यमिक शिक्षा मंडल कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है. समन्वय केंद्र में वीडियो कॉल कर पार्टी ऑफिसर, नोडल अधिकारी एवं समन्वय केन्द्र प्रभारी की उपस्थिति में जीपीएस लॉक खोला जाएगा. समन्वय केंद्र में वन टाइम लॉक से स्ट्रांग रूम को सील किया गया है. सील करते समय वीडियोग्राफी कराई जाएगी. यह वीडियोग्राफी पार्टी ऑफिसर को सौंपी जाएगी.

केंद्र अध्यक्षों की भी निगरानी

केंद्राध्यक्ष द्वारा गोपनीय सामग्री की पेटी समन्वय सेंटर से बाहर ले जाते समय जिला शिक्षा अधिकारी वन टाइम लॉक लगे होने की जांच करेंगे. परीक्षा के बाद समस्त उपयोग किए गए वन टाइम लॉक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा. पूरी प्रक्रिया के दौरान केंद्र अध्यक्षों पर भी पूरी निगरानी बिठाई गई है.

चाक चौबंद व्यवस्था के बीच होगी परीक्षा

शासकीय हायर सेकंडरी विद्यालय एनसीडीसी की प्राचार्य और केन्द्राध्यक्ष डॉ अलका फिलिप ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशन में दोबारा परीक्षा का आयोजन कराया जा रहस्य है. इस बार सुरक्षा की दृष्टि से ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो शासन द्वारा प्रश्न पत्र और सारी गोपनीय सामग्री को जीपीएस लॉक युक्त कंटेनर में भेजा है. यह सभी कंटेनर थाने में जमा होंगे और केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रश्न पत्र निकाला जाएगा और फिर केंद्र में ले जाकर परीक्षा ली जाएगी.