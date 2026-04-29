CGBSE 10th Result : कबीरधाम की रिया केशरवानी ने रचा इतिहास, मेरिट सूची में लाया दूसरा स्थान
कबीरधाम की मेधावी छात्रा रिया केशरवानी ने कक्षा 10वीं की प्रदेश स्तरीय मेरिट सूची में दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रचा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 29, 2026 at 5:45 PM IST
कबीरधाम : कबीरधाम की रिया केशरवानी ने दसवीं में टॉप किया है. आपको बता दें कि रिया केसरवानी स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ती हैं.रिया केशरवानी ने ईटीवी भारत को बताया कि वो किस तरह से अपना कोर्स पूरा करती थी. रिया केसरवानी ने उन छात्रों को भी मैसेज दिया जो उतने अंक नहीं ला सके जितना उन्हें उम्मीद थी.
कितने नंबर किए हासिल ?
रिया केशरवानी ने कुल 600 अंकों में से 593 अंक प्राप्त कर 98.83 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं. उनकी इस शानदार उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे कवर्धा जिले को गौरवान्वित किया है.जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित हुए, रिया के घर और स्कूल में बधाई देने वालों का तांता लग गया.
कड़ी मेहनत और अनुशासन से पाया मुकाम
रिया की इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है.रिया ने बताया कि उन्होंने नियमित अध्ययन और समय प्रबंधन को अपनी सफलता का मुख्य आधार बनाया. वह आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती हैं.
मैंने सिलेबस और चैप्टर वाइस तैयारी की थी. पढ़ने के लिए मैंने शेड्यूल बनाया.एक सर की मदद से रोजाना एक घंटे की कोचिंग भी ली.मैं आगे चलकर नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहती हूं - रिया केशरवानी, 10th टॉपर
स्कूल प्रबंधन ने भी रिया को दी बधाई
विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने रिया की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह पूरे स्कूल के लिए गर्व का विषय है.उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को भी रिया से प्रेरणा लेने की बात कही. परिजनों ने भी खुशी जाहिर करते हुए रिया के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
रिया के माता पिता ने दिया आशीर्वाद
रिया की सफलता ने उनके माता पिता को गौरवान्वित किया है. रिया केशरवानी की माता के मुताबिक उन्होंने पढ़ाई के लिए काफी मेहनत की है.पढ़ाई के दौरान मोबाइल और टीवी छोड़ दिया था. वहीं उनके शिक्षक पिता का कहना है कि उन्होंने काफी बच्चों को लगन से पढ़ाया है.इसी का परिणाम है कि उनकी बेटी ने उनका सिर ऊंचा किया है.
रिया केशरवानी की इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि लगन और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. उनकी इस उपलब्धि से जिले के अन्य विद्यार्थियों में भी उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ है.
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