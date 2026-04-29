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CGBSE 10th Result out : 10वीं में महासमुंद जिले का जलवा, संंध्या नायक टॉपर, मुंगेली के लाल अंशुल ने भी किया टॉप

आ गया दसवीं का रिजल्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )