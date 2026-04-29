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CGBSE 10th Result out : 10वीं में महासमुंद जिले का जलवा, संंध्या नायक टॉपर, मुंगेली के लाल अंशुल ने भी किया टॉप

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं बोर्ड एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए गए हैं.इस बार डिजिलॉकर के जरिए भी मार्कशीट देखने को मिलेगी.

CGBSE 10th Result out
आ गया दसवीं का रिजल्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 3:25 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ बोर्ड के दसवीं के रिजल्ट जारी हो गए हैं. सीएम विष्णुदेव साय और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ जारी किए. पहली रैंक लाने वाले तीन छात्रों में से 2 छात्राएं महासमुंद और एक मुंगेली जिले की हैं.

CGBSE 10th Result out
1st रैंक लाने वाले विद्यार्थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अस्थायी प्रावीण्य सूची- दसवीं बोर्ड

1st रैंक लाने वाले विद्यार्थी

1- संध्या नायक- महासमुंद- 99.00 %

2-परिरानी प्रधान- महासमुंद-99.00%

3-अंशुल शर्मा- मुंगेली-99.00%

CGBSE 10th Result out
2nd रैंक लाने वाले टॉपर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2nd रैंक लाने वाले टॉपर

1- रिया केशरवानी- कबीरधाम- 98.83%

2-रानू सिद्धी साहू- महासमुंद- 98.83%

3-रेणुका प्रधान- महासमुंद-98.83%

कहां देखें रिजल्ट

10वीं बोर्ड के छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट results.cg.nic.in या cgbse.nic.in पर देख सकते हैं. यहां से वे अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ बोर्ड 2026 का रिजल्ट DigiLocker से कैसे डाउनलोड करें?

छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन करके DigiLocker के माध्यम से रिजल्ट जारी कर सकते हैं.

  • प्ले स्टोर से डिजिलॉकर एप इंस्टाल करें
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से साइन इन करें
  • CGBSE MARKSHEET 2026 सर्च करें
  • अब अपनी कक्षा की मार्कशीट का चयन करें
  • आधार नंबर का इस्तेमाल करके सत्यापित करें
  • प्रवेश पत्र में दर्ज अनुक्रमांक को टैब में भरें
  • आपका रिजल्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन खुलेगा

कितने छात्रों ने दी परीक्षा ?

छत्तीसगढ़ में इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 3.21 लाख परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था. 10वीं बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी को हिंदी के पेपर से शुरू हुई और 13 मार्च को खत्म हुई. परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक था. आपको बता दें कि रिजल्ट जारी होने से पहले सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री गजेंद्र यादव और ओपी चौधरी ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी थी.साथ ही साथ सफल परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की.

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Last Updated : April 29, 2026 at 3:41 PM IST

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