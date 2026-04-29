CGBSE 10th Result: टॉपर अंशुल शर्मा हैं शतरंज के शौकीन, सिविल इंजीनियर के साथ ग्रैंड मास्टर बनने का सपना
छत्तीसगढ़ हाई स्कूल परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं. मुंगेली जिले के लोरमी के छात्र अंशुल ने टॉप किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 29, 2026 at 7:48 PM IST
मुंगेली: इस साल छत्तीसगढ़ हाई स्कूल परीक्षा में तीन विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है. इनमें मुंगेली जिले के लोरमी स्थित 'न्यू जनरेशन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल' के छात्र अंशुल शर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने 99% (594 अंक) प्राप्त किए हैं.
पढ़ाई के साथ शतरंज के भी खिलाड़ी
अंशुल न केवल पढ़ाई में तेज हैं, बल्कि वे एक बेहतरीन राज्य स्तरीय शतरंज (Chess) खिलाड़ी भी हैं. उनकी माता ने बताया कि अंशुल का सपना भविष्य में ग्रैंड मास्टर बनने का भी है.
सिविल इंजीनियर बनना सपना
अंशुल अपनी सफलता का श्रेय अक्टूबर-नवंबर से की गई कड़ी मेहनत को देते हैं, जहां वे रोजाना 4-5 घंटे पढ़ाई करते थे. अंशुल अब 11वीं कक्षा में गणित (Maths) विषय लेकर JEE की तैयारी करना चाहते हैं. उनका लक्ष्य एक सफल सिविल इंजीनियर बनना है.
मैंने अक्टूबर-नवंबर से ही मेहनत तेज कर दी थी और 4-5 घंटे दिन में पढ़ता था. खेल में चेस में भी रूचि है- अंशुल शर्मा, टॉपर
पूरा परिवार बहुत खुश हैं, पूरे लोरमी और छत्तीसगढ़ में हम लोग उसके मम्मी-पापा के नाम से जाने जाएंगे. इस बात की बहुत खुशी है- दमयंती शर्मा, माता
पिता की सीख- प्रतिस्पर्धा सवालों से करो
अंशुल के पिता सूर्यकांत शर्मा, जो पेशे से इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, अपने बेटे की उपलब्धि पर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं. उनका मानना है कि बच्चों पर कभी दबाव नहीं बनाना चाहिए. वे हमेशा कहते हैं कि प्रतियोगिता किसी दूसरे छात्र से नहीं, बल्कि प्रश्न-पत्र में दिए गए सवालों से होनी चाहिए. अंशुल की माता, दमयंती शर्मा, जो स्वयं एक शिक्षिका हैं, भी अंशुल के सपनों को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग करती हैं.