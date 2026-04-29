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CGBSE 10th Result: गरीब किसान परिवार की बेटी ने 10वीं बोर्ड में किया टॉप, कहा- CGPSC की तैयारी करूंगी

गरीब किसान परिवार की बेटी ने 10वीं बोर्ड में किया टॉप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )