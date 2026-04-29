CGBSE 10th Result: गरीब किसान परिवार की बेटी ने 10वीं बोर्ड में किया टॉप, कहा- CGPSC की तैयारी करूंगी
संध्या नायक ने 10वीं बोर्ड में 99% हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया. इस बार 3 छात्रों ने संयुक्त रूप से टॉप किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 29, 2026 at 6:26 PM IST
महासमुंद: छत्तीसगढ़ हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है. महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखंड के माधोपाली गांव की छात्रा ने टॉप किया है. संध्या एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुंदा में पढ़ाई कर रही हैं और किसान परिवार से आती हैं. उनके पिता और दादा खेती करते हैं.
99% अंकों के साथ बनीं प्रदेश टॉपर
महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखंड की रहने वाली संध्या नायक ने 600 में से 594 अंक हासिल किए हैं. 99% अंकों के साथ उन्होंने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में पहला स्थान पाया है. हाई स्कूल में तीन छात्रों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है.
घर के काम और पढ़ाई के बीच तालमेल
संध्या एक साधारण किसान परिवार से आती हैं. उनके पिता जितेंद्र नायक दूध बेचने और किसानी का काम करते हैं. संध्या ने बताया कि वे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ घर के कामों में अपनी मां की मदद भी करती थीं. उनकी इस सफलता से उनके शिक्षक और परिवार बेहद खुश हैं.
मैं स्कूल से आकर एक घंटा आराम करती थी और फिर होमवर्क करने के बाद 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी- संध्या नायक, 10वीं टॉपर
भविष्य का लक्ष्य
अपनी सफलता से उत्साहित संध्या ने अपने भविष्य के लक्ष्य को लेकर भी स्पष्टता दिखाई. उन्होंने कहा कि वे आगे चलकर CGPSC (छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग) की तैयारी करना चाहती हैं और अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं.
साधारण संसाधनों में बड़ी जीत
संध्या नायक की कहानी यह साबित करती है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो, तो सुविधाओं की कमी सफलता के आड़े नहीं आती.