ETV Bharat / state

बस्तर फाइटर्स में कम भर्ती से युवा नाराज, घेरा बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव का ऑफिस, पद बढ़ाने की मांग

बस्तर फाइटर्स में भर्ती बढ़ाने की मांग ( ETV BHARAT )

जगदलपुर: बस्तर फाइटर के निकली भर्ती संख्या में बढ़ोतरी के लिए बस्तर में युवाओं का आंदोलन लगातार जारी है. कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव, आमागुड़ा में प्रदर्शन करने के बाद सोमवार को युवाओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है. जगदलपुर में युवाओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के कार्यालय का घेराव किया.

पुलिस ने रोका तो सड़क पर प्रदर्शन कार्यालय के सामने मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोका. उसके बाद प्रदर्शनकारी युवा सड़क पर ही बैठकर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए. दरअसल बस्तर जिले में बेरोजगार युवाओं की पंजीयन संख्या रोजगार कार्यालय में 44000 है. लेकिन बस्तर फाइटर के लिए निकली भर्ती की संख्या 79 है. जो कि अन्य जिलों के मुकाबले काफी कम है. जिसके विरोध में लगातार युवाओं का प्रदर्शन जारी है.