बस्तर फाइटर्स में कम भर्ती से युवा नाराज, घेरा बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव का ऑफिस, पद बढ़ाने की मांग
बस्तर फाइटर में कम पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं में गुस्सा है. जगदलपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 4:49 PM IST
जगदलपुर: बस्तर फाइटर के निकली भर्ती संख्या में बढ़ोतरी के लिए बस्तर में युवाओं का आंदोलन लगातार जारी है. कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव, आमागुड़ा में प्रदर्शन करने के बाद सोमवार को युवाओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है. जगदलपुर में युवाओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के कार्यालय का घेराव किया.
पुलिस ने रोका तो सड़क पर प्रदर्शन
कार्यालय के सामने मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोका. उसके बाद प्रदर्शनकारी युवा सड़क पर ही बैठकर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए. दरअसल बस्तर जिले में बेरोजगार युवाओं की पंजीयन संख्या रोजगार कार्यालय में 44000 है. लेकिन बस्तर फाइटर के लिए निकली भर्ती की संख्या 79 है. जो कि अन्य जिलों के मुकाबले काफी कम है. जिसके विरोध में लगातार युवाओं का प्रदर्शन जारी है.
बस्तरिया राजमोर्चा ने बोला हमला
बस्तरिया राजमोर्चा के युवा जिला अध्यक्ष विजय कश्यप का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे सभी युवा बस्तर जिले से हैं. बस्तर फाइटर्स के लिए निकली भर्ती संख्या को बढ़ाने की मांग बस्तर के युवा कर रहे हैं. वर्तमान में 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की मांग है. मांगों को लेकर करीब 4 से 5 दफा युवा एसडीएम से लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं. लेकिन मांगें पूरी नहीं हो रही है. जिससे नाराज होकर आज जगदलपुर विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के कार्यालय का घेराव किया जा रहा है.
विधायक युवाओं से मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं. यह बताया जा रहा है कि विधायक अपने क्षेत्र से बाहर हैं. लेकिन विधायक को किसी भी माध्यम से प्रदर्शन कर रहे युवाओं से बातचीत करनी चाहिए थी. हमारे प्रदर्शन को लेकर कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है- विजय कश्यप, जिला अध्यक्ष, बस्तरिया राज मोर्चा
बस्तर फाइटर्स में भर्ती बढ़ाने की मांग
युवाओं ने चेतावनी दी है कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान वोट के लिए गांव गांव घूमने वाले विधायकों को गांवों में घुसने नहीं दिया जाएगा. जब वोटिंग का समय होता है तब मतदाता अपने सभी कामों को छोड़कर लाइन में लगकर वोट डालते हैं. और चुनाव के बाद अपनी समस्या के लिए लड़ाई लड़ते हैं. लेकिन ना कोई विधायक उनकी समस्या को सुनता है और ना ही कोई सांसद समस्या पर ध्यान देता है. युवाओं ने बस्तर फाइटर्स की भर्ती बढ़ाने की मांग की है. युवाओं का कहना है कि अगर मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे और भी प्रदर्शन होगा.