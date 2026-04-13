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छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साड़ी वितरण में गड़बड़ी , धमतरी में महिला कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन

धमतरी में साड़ी वितरण में अनियमितता का मुद्दा तूल पकड़ चुका है. महिला कांग्रेस साय सरकार को घेर रही है.

Mahila Congress in Dhamtari
धमतरी में महिला कांग्रेस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 13, 2026 at 5:52 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ में साय सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का साड़ी का वितरण कर रही है. साड़ी वितरण के इस कार्य में भारी संख्या में अनियमितता की बात उजागर हुई है. इस मुद्दे पर सोमवार को महिला कांग्रेस ने गांधी मैदान में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता और कांग्रेस पदाधिकारियों ने साय सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया.

महिला कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साड़ी वितरण में गड़बड़ी पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने विरोध प्रदर्शन का निर्देश दिया था. उसके बाद धमतरी में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया. जिसमें महिला कांग्रेस की जिला, शहर और ग्रामीण इकाइयों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. प्रदर्शन के दौरान ने इसे गंभी मसला बताया. महिला कांग्रेस की नेताओं ने कहा कि साड़ी वितरण में भारी अनियमितताएं हुई हैं और गुणवत्ता में भी कमी देखने को मिली है, जिससे मेहनतकश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है. सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव साफ नजर आ रहा है.

धमतरी में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (Mahila Congress Protest in Dhamtari)

महिलाओं से बड़े-बड़े वादे कर सत्ता में आई सरकार अब उन्हें ठगने का काम कर रही है. चाहे महतारी वंदन योजना हो या रसोई गैस सिलेंडर सस्ता करने का वादा.सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है. अब साड़ी वितरण में भी घटिया गुणवत्ता और अनियमितताओं के जरिए महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है- तारिणी चंद्राकर, अध्यक्ष, धमतरी जिला कांग्रेस

Mahila Congress Protest in Dhamtari
धमतरी में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

जिला महिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष अंबिका सिन्हा और शहर अध्यक्ष शास्त्री सोनवानी ने संयुक्त रूप से कहा कि यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मसम्मान का सवाल है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी.

महिला कांग्रेस ने जांच की मांग दोहराई

महिला कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराई जाए, दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए.

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