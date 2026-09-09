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शादी का झांसा देकर शोषण से लेकर भरण पोषण तक के मामले, महिला आयोग की जनसुनवाई में सामाजिक बहिष्कार की शिकायतें भी पहुंचीं

सुनवाई के लिए कुल 34 प्रकरण रखे गए, जिनमें 23 मामलों की सुनवाई हुई, जबकि 8 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए.

WOMEN HARASSMENT CASE
महिला आयोग की जनसुनवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2026 at 7:26 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जनसुनवाई हुई. प्रदेश स्तर पर यह आयोग की पांचवीं और रायपुर जिले में चौथी जनसुनवाई रही. सुनवाई के लिए कुल 34 प्रकरण रखे गए, जिनमें 23 मामलों की सुनवाई हुई, जबकि 8 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए. इस दौरान महिलाओं से जुड़े शारीरिक शोषण, घरेलू विवाद, भरण-पोषण, दूसरी महिला से संबंध, मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक बहिष्कार जैसे मामलों पर आयोग ने सुनवाई की.

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप, जान से मारने की धमकी का भी आरोप

जनसुनवाई के दौरान एक आवेदिका ने शिकायत की कि अनावेदक ने उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया. जब आवेदिका ने उससे शादी करने के लिए कहा तो अनावेदक द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जाने लगी. मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने संबंधित थाना को न्यायोचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

Women Harassment Case Raipur
महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने कई मामलों में सुनवाई की (ETV Bharat Chhattisgarh)

डेढ़ साल से दूसरी महिला के साथ रह रहा पति, पत्नी और बेटी से संपर्क खत्म, भरण-पोषण नहीं देने का आरोप

एक अन्य मामले में आवेदिका ने पति पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. आवेदिका के मुताबिक उसका पति करीब डेढ़ साल से दूसरी महिला को दूसरी पत्नी बनाकर अलग रह रहा है. पति ने आवेदिका और उसकी बेटी से संपर्क नहीं रखा है और न ही उनका भरण-पोषण किया जा रहा है. आयोग ने मामले को विस्तार से सुना और आवेदिका को न्यायालय जाने की सलाह दी. साथ ही, मामले का उचित निपटारा या समाधान होने तक इसे निगरानी में रखने का निर्णय लिया गया.

पत्नी को विवाह समाप्त करने और घर न लौटने का दबाव, सुनवाई में पति रहा अनुपस्थित

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने शिकायत की कि अनावेदक द्वारा विवाह समाप्त करने और घर वापस नहीं आने की बात कहकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. सुनवाई के दौरान अनावेदक अनुपस्थित रहा. आयोग ने उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रायगढ़ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजने का आदेश दिया, ताकि मामले का निराकरण किया जा सके.

भरण-पोषण नहीं देने और दूसरी महिला से संबंध का आरोप, पति जेल में, दूसरी महिला के खिलाफ एफआईआर की जांच की मांग

एक मामले में आवेदिका ने भरण-पोषण को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. सुनवाई के दौरान उसने बताया कि अनावेदक का दूसरी महिला से अवैध संबंध है और इसी वजह से वह आवेदिका और उसके बच्चों का भरण-पोषण नहीं करता. आवेदिका के अनुसार अनावेदक वर्तमान में जेल में है. दूसरी महिला के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई, लेकिन उसका नाम दर्ज नहीं किया गया. मामले में आयोग ने विस्तार से सुनवाई करते हुए एसपी रायपुर को प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

बिना विवाह साथ रहने को लेकर विवाद, मारपीट और विवाद के बाद दोनों पक्षों को अलग-अलग रहने के निर्देश

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने शिकायत की कि अनावेदिका उसके बेटे के साथ बिना विवाह किए रह रही है. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बात सुनी गई. दोनों के बीच विवाद और मारपीट की स्थिति सामने आई. साथ रहना संभव नहीं होने की स्थिति में आयोग ने दोनों पक्षों को अलग-अलग किराये के मकान में रहने के निर्देश दिए.

chhattisgarh state Women Commission
छत्तीसगढ़ महिला आयोग की जनसुनवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

सामाजिक बहिष्कार के मामले में आयोग का हस्तक्षेप

जनसुनवाई में सामाजिक बहिष्कार से जुड़े मामले पर भी सुनवाई हुई. आयोग ने अनावेदकगणों को आवेदिकागणों को समाज में दोबारा शामिल करने और गलत तरीके से लगाए गए दंड को हटाने के निर्देश दिए.

महिला आयोग की इस जनसुनवाई में महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से सुना गया और प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार पुलिस कार्रवाई, न्यायालय जाने की सलाह, निगरानी और पक्षकारों को आवश्यक निर्देश दिए गए।.आयोग की कार्रवाई का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के साथ उनके अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करना रहा.

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