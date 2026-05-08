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छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट, अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना, द्रोणिका का भी दिखेगा असर

छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Chhattisgarh Meteorological Centre
छत्तीसगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 8, 2026 at 7:17 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीते कई दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है. यहां हाल के दिनों में आंधी तूफान और बारिश की वजह से तापमान में नरमी देखी गई. प्रदेस में बीते 24 घंटों के तापमान की बात करें तो इसमें कोई खास बदलाव नहीं है. मध्य छत्तीसगढ़ में भी तापमान में नरमी देखी गई है. अगले 5 दिनों में कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं और बिजली गिरने के साथ-साथ गरज और बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही अगले 4 दिनों में तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ के मौसम पर द्रोणिका का असर

छत्तीसगढ़ के मौसम पर द्रोणिका का असर भी देखने को मिल रहा है. एक द्रोणिका मध्य प्रदेश के मध्य भाग से छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड तक समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर स्थित है. इसके अलावा ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण अंतराल(upper cyclonic circulation gap) ओडिशा और उससे सटे छत्तीसगढ़ के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर स्थित है.

अगले 5 दिनों के लिए तापमान में वृद्धि की संभावना

छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना जताई है. लेकिन किसी महत्वपूर्ण वृद्धि का कोई संकेत नहीं दिया है. रायपुर में 7 मई को तेज आंधी तूफान देखने को मिली है. रायपुर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः लगभग 39°C और 23°C रहने का अनुमान जताया गया है.

6 मई को छत्तीसगढ़ के शहरों में दर्ज किए तापमान पर नजर

राजनांदगांव में सबसे ज्यादा तापमान 41.0°C और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

वहीं पेंड्रा रोड में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6°C दर्ज किया गया.

रायपुर में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस और, न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

बिलासपुर में अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

पेण्ड्रा रोड में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

जगदलपुर में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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