छत्तीसगढ़ में कब से शुरु होगी ठंड, मोंथा चक्रवात के बाद अब गिरने लगा तापमान

रायपुर : छत्तीसगढ़ सहित रायपुर में 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चक्रवात मोंथा की वजह से मौसम में बदलाव देखा गया. इस दौरान कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदा बांदी भी हुई थी. लेकिन 1 नवंबर से मौसम पूरी तरह से ड्राई हो गया है. सोमवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. वह भी नमी के आगमन की वजह से हो सकती है. प्रदेश में हल्की और गुलाबी ठंड का असर एक सप्ताह के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना बनी हुई है.











मोंथा का असर हुआ खत्म : मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश में मोथा का असर देखने को मिला था. प्रदेश के कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हुई थी. 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधि कम होने के साथ ही मौसम ड्राई हो गया है.