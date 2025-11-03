छत्तीसगढ़ में कब से शुरु होगी ठंड, मोंथा चक्रवात के बाद अब गिरने लगा तापमान
छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2025 at 3:11 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 4:59 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ सहित रायपुर में 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चक्रवात मोंथा की वजह से मौसम में बदलाव देखा गया. इस दौरान कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदा बांदी भी हुई थी. लेकिन 1 नवंबर से मौसम पूरी तरह से ड्राई हो गया है. सोमवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. वह भी नमी के आगमन की वजह से हो सकती है. प्रदेश में हल्की और गुलाबी ठंड का असर एक सप्ताह के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना बनी हुई है.
मोंथा का असर हुआ खत्म : मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश में मोथा का असर देखने को मिला था. प्रदेश के कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हुई थी. 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधि कम होने के साथ ही मौसम ड्राई हो गया है.
दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर नमी के आगमन की वजह से हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं. एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनी हुई है. आने वाले दो दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है, लेकिन एक सप्ताह के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है- गायत्री कांचीभोटला,मौसम वैज्ञानिक
पांच दिनों में गिरेगा पारा : ठंड शुरू होने को लेकर मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में दो दिनों के अंदर एक से दो डिग्री की गिरावट आने की संभावना है, लेकिन 5 दिनों के बाद पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की उम्मीद है. प्रदेश में उमस और गर्मी के बारे में उन्होंने बताया कि नमी के आगमन की वजह से छत्तीसगढ़ में उमस और गर्मी महसूस की जा रही है. फिलहाल प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है.
- रायपुर -अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री
- माना एयरपोर्ट- अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री न्यूनतम तापमान 23 डिग्री
- बिलासपुर -अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री न्यूनतम तापमान 22 डिग्री
- पेंड्रा रोड - अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री न्यूनतम तापमान 17.02 डिग्री
- अंबिकापुर -अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री
- जगदलपुर -अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री
- दुर्ग - अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री
- राजनादगांव - अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया.
बेमेतरा हिट एंड रन केस : पुलिस और भीड़ पर चोरी का आरोपी, आरोपी के पिता बोले 500 ग्राम सोना चोरी
राज्योत्सव में पहुंचे 10 फीट के अमिताभ बच्चन, एक राजा और एक वीरा ने भी जमाया रंग
मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार, बैज बोले-वादे भूले मोदी, कश्यप ने कहा- पहले देखें अपना शासनकाल