ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में कब से शुरु होगी ठंड, मोंथा चक्रवात के बाद अब गिरने लगा तापमान

छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है.

CG weather Report
छत्तीसगढ़ में पड़ेगी कड़ाके की ठंड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 3, 2025 at 3:11 PM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : छत्तीसगढ़ सहित रायपुर में 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चक्रवात मोंथा की वजह से मौसम में बदलाव देखा गया. इस दौरान कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदा बांदी भी हुई थी. लेकिन 1 नवंबर से मौसम पूरी तरह से ड्राई हो गया है. सोमवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. वह भी नमी के आगमन की वजह से हो सकती है. प्रदेश में हल्की और गुलाबी ठंड का असर एक सप्ताह के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना बनी हुई है.





मोंथा का असर हुआ खत्म : मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश में मोथा का असर देखने को मिला था. प्रदेश के कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हुई थी. 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधि कम होने के साथ ही मौसम ड्राई हो गया है.

छत्तीसगढ़ में जल्द गिरेगा तापमान (Etv Bharat)

दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर नमी के आगमन की वजह से हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं. एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनी हुई है. आने वाले दो दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है, लेकिन एक सप्ताह के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है- गायत्री कांचीभोटला,मौसम वैज्ञानिक

पांच दिनों में गिरेगा पारा : ठंड शुरू होने को लेकर मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में दो दिनों के अंदर एक से दो डिग्री की गिरावट आने की संभावना है, लेकिन 5 दिनों के बाद पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की उम्मीद है. प्रदेश में उमस और गर्मी के बारे में उन्होंने बताया कि नमी के आगमन की वजह से छत्तीसगढ़ में उमस और गर्मी महसूस की जा रही है. फिलहाल प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है.


Last Updated : November 3, 2025 at 4:59 PM IST

TAGGED:

SEVERE COLD IN CHHATTISGARH
PREPARE QUILTS AND BLANKETS
कड़ाके की ठंड
न्यूनतम तापमान
CG WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Success Story : बीसीए तंदूरी समोसा वाला, नौकरी छोड़ लगाया ठेला, अब लोगों को दे रहे रोजगार

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.