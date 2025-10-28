ETV Bharat / state

हिंदू जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे से फूटा लोगों का गुस्सा, वीएचपी ने बताया काला कानून, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन

रायपुर में हिंदू समाज और वक्फ बोर्ड के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है.

Raipur Purani Basti
वक्फ के दावे पर बवाल (ETV BHARAT)
Published : October 28, 2025 at 6:26 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वक्फ बोर्ड और हिंदू समाज के बीच जमीन विवाद ने सियासी घमासान तेज कर दिया है. यहां सियासी और धार्मिक माहौल गरमा गया है. रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके की हिंदू जमीन पर वक्फ बोर्ड द्वारा स्वामित्व का दावा किए जाने के बाद विरोध तेज हो गया है.

हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, हनुमान चालीसा का किया पाठ: इसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने मंगलवार को कलेक्टोरेट चौक स्थित वक्फ बोर्ड कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने काला कानून खत्म करो के नारे लगाए और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया.

रायपुर में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

"हिंदू संपत्ति के अधिकारों पर हमला": विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा ने वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 85 को हिंदुओं के संपत्ति अधिकारों पर हमला बताया. उन्होंने कहा कि यह प्रावधान वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, जो हिंदू समाज की संपत्ति पर कब्जे का रास्ता खोलता है. भगवती प्रसाद शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड का यह काला कानून हिंदुओं की संपत्ति छीनने और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाला है. यह न्याय की अवधारणा के खिलाफ है.

Chhattisgarh Waqf office Gherav
छत्तीसगढ़ वक्फ कार्यालय का घेराव (ETV BHARAT)

धारा 85 पर विवाद: न्यायालय में अपील का अधिकार नहीं: वक्फ अधिनियम की धारा 85 के अनुसार, यदि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना दावा करता है, तो उस दावे की सुनवाई सिविल न्यायालय में नहीं हो सकती. यह मामला केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही सुना जाता है, जो खुद वक्फ बोर्ड के अधीन होता है. विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसमें दावे करने वाले ही निर्णय लेने वाले बन जाते हैं. भगवती प्रसाद शर्मा ने कहा कि ऐसी स्थिति में वास्तविक भूमिधर न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं और उनका भविष्य वक्फ बोर्ड के रहमो-करम पर निर्भर हो जाता है.

पुरानी बस्ती के लोगों में गुस्सा: पुरानी बस्ती के जिन भूखंडों पर हिंदू परिवार वर्षों से रह रहे हैं, उन पर वक्फ बोर्ड ने स्वामित्व का दावा किया है. बताया जा रहा है कि बोर्ड ने अब तक पांच लोगों को नोटिस भेजे हैं और करीब 10 से 20 ऐसे स्थल हैं, जहां बोर्ड की नजर है. इससे स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि शासन ने समय रहते इस मामले पर ध्यान नहीं दिया तो यह विवाद पूरे प्रदेश में भड़क सकता है.

Raipur Vishwa Hindu Parishad
वीएचपी ने रायपुर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज पर लोगों का निशाना: वीएचपी के जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि सलीम राज को नोटिस देने से पहले जांच करनी चाहिए थी कि वास्तविक मालिक कौन है.

एक तरफ वे जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ शांति की बात करते हैं. यह दोहरा रवैया स्वीकार नहीं किया जा सकता. अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है, तो उसे स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए कि वह संपत्ति वास्तव में उसके स्वामित्व में है- भगवती प्रसाद शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष, रायपुर

विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार ने वक्फ कानून की धारा 85 सहित विवादित प्रावधानों को समाप्त नहीं किया, तो आंदोलन को राज्यभर में फैलाया जाएगा.

मुस्लिम देशों में भी वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में कुछ राजनीतिक दल इसे वोट बैंक के लिए जिंदा रखे हुए हैं. हिंदू समाज अब इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा- भगवती प्रसाद शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष, रायपुर

रायपुर में सख्त की गई सुरक्षा: इस विरोध प्रदर्शन के दौरान रायपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने करीब एक घंटे तक वक्फ बोर्ड कार्यालय के सामने नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए धरना दिया. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कार्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी.

TAGGED:

HINDU LAND IN RAIPUR
RAIPUR PURANI BASTI
विश्व हिंदू परिषद
रायपुर में हिंदू समाज का विरोध
CG WAQF BOARD

