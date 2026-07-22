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छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक भर्ती: 26 जुलाई को परीक्षा, रायपुर जिले में 52 सेंटर, तैयारियों को लेकर बैठक

16 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल, अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर ने ली बैठक, सुविधाएं और व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

Lab Attendant Exam preparation
छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक भर्ती: 26 जुलाई को परीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 1:42 PM IST

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रायपुर: प्रयोगशाला परिचालक के रिक्त पदों के लिए 26 जुलाई को परीक्षा होगी. परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल रायपुर की ओर से किया जा रहा है. लिखित भर्ती परीक्षा (PSLA-26) के लिए रायपुर जिले में 52 सेंटर बनाए गए हैं.

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रायपुर जिले में 52 सेंटर, तैयारियों को लेकर बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तैयारी को लेकर बैठक

ये परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक आयोजित होगी. इसकी तैयारी को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक हुई. रेडक्रॉस सोसायटी सभाकक्ष में अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर ने ब्रीफिंग मीटिंग ली.

सुविधाएं और व्यवस्था के निर्देश

परीक्षा में कुल 16 हजार 987 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण 26 जुलाई को सुबह 6 बजे जिला कोषालय कलेक्टर परिसर रायपुर से किया जाएगा. परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी पर्यवेक्षकों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पानी, बिजली और बैठक समेत सभी व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाएं. साथ ही आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए.

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16 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल, अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर ने ली बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच और तलाशी प्रक्रिया अनिवार्य

पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक परीक्षार्थी के परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले जांच और तलाशी की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कराई जाए. ताकि परीक्षा व्यवस्थित ढंग से हो सके. परीक्षा के सुचारु एवं व्यवस्थित संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर उत्तम प्रसाद रजक को नोडल अधिकारी और विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर के रोजगार अधिकारी केदारनाथ पटेल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.

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