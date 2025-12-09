ETV Bharat / state

CGTET के आवेदन में त्रुटि सुधार का लिंक लाइव , हाईकोर्ट ट्रांसलेटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी

CGTET के आवेदन में त्रुटि सुधार का लिंक लाइव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने दो महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा की है. जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2026 के जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन के गलतियों के सुधार का काम 9 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा. वहीं 14 दिसंबर को होने वाले हाईकोर्ट के ट्रांसलेटर एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं.

त्रुटि सुधार के लिए निर्देश जारी

छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों के सुधार को लेकर निर्देश जारी किया गया है. इसके तहत रायपुर शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिए गए विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख की शुरुआत 13 नवंबर से हुई थी जो 8 दिसंबर तक होनी थी. TET 26 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर तय की गई थी. 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक फॉर्म भरने के बाद हुई त्रुटियों का सुधार किया जा सकता है इसके लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने निर्देश जारी कर दिया है.

23 जनवरी 2026 को जारी होगा प्रवेश पत्र

त्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए 20 जिलों में एग्जाम लिया जाएगा. 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा. इसके लिए भी आधिकारिक सूचना जारी की गई है, वहीं राज्य के 20 जिला मुख्यालय में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

1 फरवरी 26 को एग्जाम

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए 1 फरवरी 2026 को परीक्षा की संभावित तारीख तय की गई है. परीक्षा दो पालियां में ली जाएगी. जिसमें पहली पाली में सुबह 9:30 से 12:15 तक एग्जाम लिया जाएगा, जो क्लास 1 से 5 तक के अध्यापकों के लिए होगी. जबकि दोपहर 3 से 5:45 बजे तक दूसरी पाली का एग्जाम होगा, ये पेपर कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों के लिए होगा. 1 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ के सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाडा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर, चंपा, जयपुर नगर, कांकेर , कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, बालोद, कोंडागांव और सरगुजा जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए.

हाईकोर्ट ट्रांसलेटर के लिए एडमिट कार्ड जारी

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 14 दिसंबर को होने वाले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ट्रांसलेटर के रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा की प्रवेश पत्र को व्यापम की वेबसाइट पर जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट www.vyapamcg.cgstate.gov.in से लॉगिन कर अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश



1. कृपया प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लें और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करें. क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रवेश पत्र की प्रति परीक्षा केन्द्र में जमा हो जाएगी.

2.परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र / ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा.मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

3. परीक्षार्थी, परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारंभ समय से कम से कम 2 घंटा पहले परीक्षा केन्द्र में अनिवार्यतः उपस्थित रहे, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन एवं क्रिस्किंग (Frisking) किया जा सके.