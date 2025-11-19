ETV Bharat / state

सीजी व्यापम: जल संसाधन विभाग की अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को, परीक्षा के लिए बनाये गये 756 केंद्र

परीक्षा में शामिल होने को लेकर गाइडलाइनंस दी गई है जिसका पालन अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से करना होगा.

CG VYAPAM BHARATI
अमीन भर्ती परीक्षा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 19, 2025 at 7:41 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर, जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है. 7 दिसम्बर 2025 को अमीन भर्ती परीक्षा है. इसके लिए 756 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है. जिसमें लगभग 2 लाख 29 हजार 970 अभ्यर्थी शामिल होंगे.

परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी ले जाना पूर्णतः वर्जित है. धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभियर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा. इसके लिए ऐसे पोषाक वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में समान्य समय से पहले पहुंचना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षा से वंचित किया जाएगा.

16 जिलों में अमीन भर्ती परीक्षा: जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 16 जिलों में आयोजित होगी. जिसमें अंबिकापुर, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव शामिल है. जिसमें राज्य के सभी 33 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे.

हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा में हो शामिल: परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल होना होगा (काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मरून, बैगनी व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़ा पहनना वर्जित होगा) केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है. सुरक्षा जांच के समय स्वेटर उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच कराना होगा. (स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बांह का बंधन नहीं है) फुटवियर के रूप में चप्पल पहनना अनिवार्य होगा. कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है.

परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केन्द्र में पहुंचना होगा: व्यापम द्वारा आयोजित आगामी सभी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने के कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केन्द्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए है. ताकि प्रवेश के पूर्व सभी अभ्यर्थियों का अनिवार्य रूप से फ्रिस्किंग समय पर किया जा सके. परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा. इसके लिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखेंगे.

