छत्तीसगढ़ व्यापमं ने जारी किया परीक्षाओं का कैलेंडर, अप्रैल से दिसंबर 2026 तक जानिए अहम भर्ती परीक्षाएं

अप्रैल से दिसंबर तक होंगी 31 परीक्षाएं: जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार अप्रैल 2026 से दिसंबर 2026 तक कुल 31 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इनमें कई महत्वपूर्ण भर्तियां शामिल हैं. जैसे-

रायपुर: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने अप्रैल 2026 के बाद से होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया है. यह कैलेंडर व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है.

अब मुख्य भर्ती परीक्षाओं की प्रमुख तारीखें

12 अप्रैल 2026- फार्मासिस्ट ग्रेड-2

19 अप्रैल 2026- परिवहन आरक्षक

28 जून 2026- हाईकोर्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर

12 जुलाई 2026- सहायक उप निरीक्षक (पुलिस)

19 जुलाई 2026- फायरमैन

26 जुलाई 2026- प्रयोगशाला परिचारक

20 सितंबर 2026- लैब असिस्टेंट

4 अक्टूबर 2026- राज्य पात्रता परीक्षा (SET)

7 मई से 21 जून तक प्रवेश परीक्षाएं: व्यापमं के अनुसार 7 मई से 21 जून 2026 तक कई प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होंगी. इनमें पीपीटी, प्रीएमएससी, पीईटी, एमएससी नर्सिंग, पीपीएचटी, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, प्री बीएलएड, प्री डीएलएड आदि परीक्षाएं शामिल हैं. यह दूसरी बार है जब व्यापमं ने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है. इससे पहले से साल 2025 के लिए भी कैलेंडर जारी किया गया था.

सहायक ग्रेड–3 की कई परीक्षाएं भी शामिल: व्यापम से जारी हुए कैलेंडर के अनुसार सहायक ग्रेड 3 के लिए कई परीक्षाएं इसमें शामिल की गई हैं. इसमें विधि एवं विधि सेवा प्राधिकरण, पर्यावरण संरक्षण, मंडल प्रधान मुख्य वन संरक्षक और संयुक्त भर्ती परीक्षाओं के तहत ग्रेड 3 की परीक्षाएं में शामिल हैं. इनकी तारीख सितंबर, नवंबर और दिसंबर के लिए तय की गई हैं.

तिथियों में बदलाव संभव: व्यापमं ने स्पष्ट किया है कि यह संभावित परीक्षा कैलेंडर है. जरूरत पड़ने पर तारीखों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल परीक्षाएं इसी शेड्यूल के अनुसार आयोजित की जाएंगी.