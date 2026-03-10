ETV Bharat / state

सहकारी बैंक जमीन पर अतिक्रमण पर सदन में हंगामा, कांग्रेस का आरोप-निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने सरकार नहीं हटा रही कब्जा

डोंगरगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा के लिए भूमि अतिक्रमण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ.

CHHATTISGARH BUDGET SESSION
छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 10, 2026 at 12:30 PM IST

|

Updated : March 10, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने डोंगरगढ़ में सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा भवन निर्माण के लिए आवंटित जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया.

कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि अपनी ही आबंटित जमीन से अतिक्रमण नहीं हटा पा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक भवन निर्माण की राशि स्वीकृत होने के बावजूद शाखा को किराए के भवन में चलाया जा रहा है, ताकि किसी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा सके.

सहकारी बैंक की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकार की कमजोरी पर भड़कीं हर्षिता बघेल

कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि जिस जमीन पर सहकारी बैंक शाखा भवन बनना है, वहां भूमिपूजन भी हो चुका है, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया. उन्होंने पूछा कि आखिर उस जमीन पर किसका कब्जा है और सरकार उसे हटाने में क्यों असफल हो रही है.उनका कहना था कि भवन निर्माण की राशि मंजूर होने के बावजूद बैंक शाखा किराए के भवन में चल रही है, जिससे किसानों को भी असुविधा हो रही है.

मंत्री केदार कश्यप का जवाब – कलेक्टर से हो चुकी है चर्चा

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल बैंक का भवन नहीं होने के कारण शाखा किराए के भवन में संचालित की जा रही है. उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर कलेक्टर से चर्चा हो चुकी है और जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा (ETV Bharat Chhattisgarh)

किसानों की सुविधा का मुद्दा उठा

हर्षिता बघेल ने सरकार से सवाल किया कि जब बैंक किसानों के लिए बनाया गया है तो उन्हें बेहतर सुविधा कब मिलेगी. उन्होंने पूछा कि अतिक्रमण कब तक हटेगा और भवन निर्माण कब शुरू होगा. इस पर मंत्री केदार कश्यप ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाकर भवन निर्माण कराया जाएगा.

भूपेश बघेल ने भी साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरक प्रश्न में जमीन के रकबे को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने पूछा कि कुल कितनी जमीन आबंटित है और पार्किंग के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है. मंत्री ने बताया कि 2200 वर्ग मीटर जमीन आबंटित है और लगभग 3 हजार वर्ग मीटर जमीन पार्किंग के लिए चाहिए. इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि वहां करीब 19 हजार वर्ग फीट जमीन खाली पड़ी है, इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, जिससे साफ है कि किसी निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है. मंत्री ने दोहराया कि अतिक्रमण जल्द हटाया जाएगा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र, प्रश्नकाल LIVE
नक्सल प्रभावित जिलों में बिछेगा सड़कों का जाल, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सीएम साय ने जताया आभार
डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू, ढाई हजार शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी, 33 बिंदुओं पर जुटाएंगे जानकारी
Last Updated : March 10, 2026 at 2:10 PM IST

TAGGED:

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र
CHHATTISGARH QUESTION HOUR
UPROAR IN CHHATTISGARH ASSEMBLY
छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा
CHHATTISGARH BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.