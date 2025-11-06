छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग दल अमृतसर रवाना, एकलव्य खेल परिसर दंतेवाड़ा से 6 खिलाड़ियों का चयन

छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग दल अमृतसर रवाना, एकलव्य खेल परिसर दंतेवाड़ा से 6 खिलाड़ियों का चयन
21 खिलाड़ियों का दल 7 से 9 नवंबर 2025 तक पंजाब के अमृतसर में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2025 at 8:48 PM IST
रायपुर: स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI से मान्यता प्राप्त खेल थाई बॉक्सिंग पंजाब में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए रवाना हो गए हैं. राष्ट्रीय संस्था थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन (TIF) के तत्वावधान में पंजाब थाई बॉक्सिंग संघ द्वारा सीनियर, जूनियर, सब जूनियर (बालक - बालिका) वर्ग की 16 वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2025 पंजाब के अमृतसर में किया जा रहा है.
छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग दल अमृतसर रवाना: छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव अनीस मेमन ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छग का 21 सदस्य 13 महिला और 8 पुरुष का थाई बॉक्सिंग दल घोषित किया गया. जिसमें 7 बालक और 10 बालिका खिलाड़ी भी शामिल हैं.
एकलव्य खेल परिसर से भी खिलाड़ियों का चयन: छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग दल में एकलव्य खेल परिसर गीदम जिला दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर से 6 खिलाड़ी, बालोद से 1 अधिकारी और 7 खिलाड़ी, रायपुर से 1 अधिकारी और 4 खिलाड़ी, उत्तर बस्तर कांकेर से 1 अधिकारी और 1 खिलाड़ी का चयन हुआ है."
थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन: थाई बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा 16 वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेतू गठित टेक्निकल समिति में रायपुर के अनीस मेमन चीफ जज और एकलव्य खेल परिसर दंतेवाड़ा जिले के गीदम की कोच कु. टिकेश्वरी साहू रेफ़री और जूरी के रूप में चुनी गई है. छत्तीसगढ़ प्रदेश थाई बॉक्सिंग दल के कोच और मैनेजर का दायित्व काँकेर की नजमा परवीन कुरैशी और बालोद की कुं भुनेश्वरी अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएंगी.
बालिका वर्ग में इन खिलाड़ियों का हुआ चयन
- लच्छी कवासी
- पायके कवासी
- सोमानी मरकाम
- रामे कवासी
- प्रियंका साहू
- मानसी तांडी
- पिंकी गुप्ता
- दीपाली बघेल
- अंजली साहू
- चिकलेश्वरी
बालक वर्ग में इन खिलाड़ियों का हुआ चयन
- मंगल साय नाग
- पप्पू कश्यप
- बामन कुमार सिन्हा
- आयुष जसूजा
- मनीष देशमुख
- संयम यादव
- मयंक साहू
खिलाड़ियों को शुभकामनाएं: छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अमृतसर जा रहे समस्त खिलाड़ियों को रायपुर रेलवे स्टेशन पर बेहतर प्रदर्शन के लिए लोगों ने शुभकामनाएं दी. सभी खिलाड़ियों को टी शर्ट और ट्रैक सूट प्रदान दिया गया. इस अवसर पर थाई बॉक्सिंग संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीस मेमन, योग प्रशिक्षक शम्भू गुप्ता (प्रदेश अध्यक्ष - स्वच्छ भारत मिशन भाजपा), शोभाराम तांडी, एस. के. गुप्ता मौजूद रहे.
नेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा की बेटियों का दम, जीते तीन गोल्ड मेडल
छत्तीसगढ़ से थाई बॉक्सिंग दल हैदराबाद रवाना, 25 से 27 जून तक आयोजन
नेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का जलवा, 14 खिलाड़ियों ने जीते पदक