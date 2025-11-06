ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग दल अमृतसर रवाना, एकलव्य खेल परिसर दंतेवाड़ा से 6 खिलाड़ियों का चयन

रायपुर: स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI से मान्यता प्राप्त खेल थाई बॉक्सिंग पंजाब में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए रवाना हो गए हैं. राष्ट्रीय संस्था थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन (TIF) के तत्वावधान में पंजाब थाई बॉक्सिंग संघ द्वारा सीनियर, जूनियर, सब जूनियर (बालक - बालिका) वर्ग की 16 वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2025 पंजाब के अमृतसर में किया जा रहा है.



छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग दल अमृतसर रवाना: छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव अनीस मेमन ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छग का 21 सदस्य 13 महिला और 8 पुरुष का थाई बॉक्सिंग दल घोषित किया गया. जिसमें 7 बालक और 10 बालिका खिलाड़ी भी शामिल हैं.

एकलव्य खेल परिसर से भी खिलाड़ियों का चयन: छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग दल में एकलव्य खेल परिसर गीदम जिला दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर से 6 खिलाड़ी, बालोद से 1 अधिकारी और 7 खिलाड़ी, रायपुर से 1 अधिकारी और 4 खिलाड़ी, उत्तर बस्तर कांकेर से 1 अधिकारी और 1 खिलाड़ी का चयन हुआ है."



थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन: थाई बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा 16 वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेतू गठित टेक्निकल समिति में रायपुर के अनीस मेमन चीफ जज और एकलव्य खेल परिसर दंतेवाड़ा जिले के गीदम की कोच कु. टिकेश्वरी साहू रेफ़री और जूरी के रूप में चुनी गई है. छत्तीसगढ़ प्रदेश थाई बॉक्सिंग दल के कोच और मैनेजर का दायित्व काँकेर की नजमा परवीन कुरैशी और बालोद की कुं भुनेश्वरी अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएंगी.



बालिका वर्ग में इन खिलाड़ियों का हुआ चयन