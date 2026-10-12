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सूरजपुर डबल मर्डर केस, शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन, जल्द कार्रवाई की मांग

सूरजपुर मर्डर केस में जांच की मांग ( ETV BHARAT )

सूरजपुर: सूरजपुर में शिक्षिका रजनी बरेठ और उसके बेटे सुजल बरेठ की हत्या के केस में जांच की मांग की जा रही है. सोमवार को शिक्षक संगठनों ने इस केस को लेकर एसपी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है. छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ एवं छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने एसपी से इस केस में कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

शिक्षक संगठनों ने खोला मोर्चा शिक्षिका रजनी बरेठ और उनके पुत्र सुजल बरेठ की मौत की घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है. घटना को लेकर विभिन्न तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं.समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के बाद शिक्षक संगठनों ने मामले की वास्तविक सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.