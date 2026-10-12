सूरजपुर डबल मर्डर केस, शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन, जल्द कार्रवाई की मांग
सूरजपुर में शिक्षिका रजनी बरेठ की मौत का मुद्दा गरमाता जा रहा है. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 8:46 PM IST
सूरजपुर: सूरजपुर में शिक्षिका रजनी बरेठ और उसके बेटे सुजल बरेठ की हत्या के केस में जांच की मांग की जा रही है. सोमवार को शिक्षक संगठनों ने इस केस को लेकर एसपी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है. छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ एवं छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने एसपी से इस केस में कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
शिक्षक संगठनों ने खोला मोर्चा
शिक्षिका रजनी बरेठ और उनके पुत्र सुजल बरेठ की मौत की घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है. घटना को लेकर विभिन्न तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं.समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के बाद शिक्षक संगठनों ने मामले की वास्तविक सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस संवेदनशील मामले में पुलिस को सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच करनी चाहिए. जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और गंभीर होनी चाहिए, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों का खुलासा हो सके और किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय न हो.
शिक्षक संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच के दौरान जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस हर संभव आवश्यक कदम उठाए.
इस घटना ने शिक्षक परिवार को भी झकझोर कर रख दिया है. शिक्षक संगठनों ने घटना पर दुख जताते हुए सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है.