छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां, फेयरवेल पार्टी से पहले वाहनों में हूटरबाजी, वीडियो वायरल

सूरजपुर में विद्यार्थियों ने फेयरवेल पार्टी में जाने के दौरान गाड़ियों पर हूटर बजाया. इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

Bishrampur Police of Surajpur
सूरजपुर की बिश्रामपुर पुलिस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 9, 2026 at 4:16 PM IST

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ में सड़कों पर विद्यार्थियों द्धारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की घटनाएं लगातार हो रही है. बलौदाबाजार, सूरजपुर और कई जिलों में इस तरह की घटनाएं होती रही है. अब एक बार फिर सूरजपुर में फेयरवेल पार्टी के दौरान एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों ने सड़क पर स्टंट किया है. फेयरवेल पार्टी से पहले डीएवी पब्लिक स्कूल (एसईसीएल) बिश्रामपुर के छात्रों ने हूटर बजाते हुए सड़कों पर रैली निकाली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कार और वाहनों में स्टंट करते दिखे छात्र

वायरल वीडियो में विद्यार्थी गाड़ियों के सनरूफ और खिड़कियों से पूरा शरीर बाहर निकालकर रैली निकाल रहे हैं. न तो ट्रैफिक नियमों का पालन किया गया और न ही सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है. सबसे चिंताजनक बात यह रही कि यह रैली राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर निकाली गई, जो शहर का अत्यंत व्यस्त मार्ग माना जाता है, जहां दिनभर भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है.

गाड़ियों में हूटर बजाकर किया गया हुड़दंग

फेयरवेल पार्टी में जाने के लिए विद्यार्थियों ने कार में सवार होकर हूटर बजाया और हुड़दंग मचाया. जिससे कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी. बीच शहर एनएच-43 पर इस तरह की लापरवाही ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कोई हादसा हो जाता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता?

सूरजपुर में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं

कुछ दिन पहले ही जिला स्तरीय बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि फेयरवेल कार्यक्रम सादगीपूर्ण और अनुशासित तरीके से मनाया जाए. इसके बावजूद छात्रों द्वारा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं. यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जिले में फेयरवेल से जुड़े कई हुड़दंग के वीडियो सामने आ चुके हैं.

संपादक की पसंद

