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बिहान से आत्मनिर्भरता, कैंटीन संचालित कर समूह की महिलाएं बनी लखपति दीदियां, 8 महिलाएं चला रही हैं B1 कैफे

रायपुर में महिलाओं ने कैंटीन का संचालन किया है. महिलाओं के इस मॉडल की तारीफ हो रही है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

BIHAN CAFE
कैंटीन से लखपति दीदी बनी महिलाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 2:16 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की बेजोड़ मिसाल पेश की है. उन्होंने अपने दम पर ऐसा बिजनेस मॉडल पेश किया कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. बिहान योजना अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह की 8 महिलाएं नया रायपुर के पर्यावास भवन में बिहान कैफे का संचालन कर रही है. एनआरडीए के सहयोग से समूह की महिलाओं को कैंटीन चलाने के लिए भवन भी दिया गया है. समूह की महिलाओं के द्वारा पिछले 6 सालों से इस कैंटीन का संचालन किया जा रहा है.

कैंटीन से लखपति दीदी बनीं महिलाएं

इस कैंटीन की बदौलत समूह की महिलाएं आज लखपति दीदियां है. इस कैंटीन में सुबह से लेकर शाम तक लगभग 400 ग्राहक नाश्ता और खाना खाने के लिए आते हैं. कैंटीन में 2 लाख से सवा दो लाख रुपए प्रति महीने की सेलिंग होती है. कैंटीन शुरू करने के पहले महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही हाइजीन फूड कैसे बनाया जाए इसकी भी जानकारी दी गई. उसके बाद इन महिलाओं ने इस कैंटीन के जरिए आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की.

कैंटीन से महिलाएं बनी लखपति दीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कैंटीन के ग्राहक बेहद खुश

बिहान कैंटीन में पहुंचे ग्राहक सैफ अली ने बताया कि "इस कैफे का फूड क्वालिटी अच्छा है. हम लोग यहां पर रेगुलर खाने के लिए आते हैं. सुबह और शाम के समय नाश्ता करने के लिए जरूर आते हैं. यहां का स्वाद घरेलू है. लंच में खाने की थाली भी मिलती है. जिसकी कीमत 100 से 120 रुपए है. जो की काफी रीजनेबल प्राइस है.

खाने की क्वालिटी और खाने का टेस्ट पूरी तरह से घरेलू है. जितने भी कामकाजी लोग हैं, वे सारे लोग इस कैफे में आते हैं. एक कप चाय की कीमत 10 रुपए है. इसके साथ ही नाश्ते का प्लेट भी वाजिब दाम में यहां पर मिल जाता है. सर्दी के समय अदरक फ्लेवर वाली चाय मिलती है. अभी इलायची फ्लेवर की चाय मिल रही है. कंप्लीट फूड की थाली 120 रुपए की है- सैफ अली खान, ग्राहक

यह कैफे इसलिए भी खास है कि यहां का खानपान बहुत सिंपल है. तेल और मसाला बिल्कुल भी नहीं होता. सिंपल खाना होता है. टेस्ट भी काफी अच्छा है. मैं पिछले डेढ़ सालों से यहां पर दोपहर के समय लंच करता हूं. अभी तक मैं फिट और फाइन हूं. इस कैफे में नाश्ता के अलावा दोपहर का लंच भी अवेलेबल है. शाम के समय स्नेक्स भी मिलता है. कैफे में जो भी चीज बनती है वह फ्रेश और ताजा होता है- सौनक मुखर्जी, ग्राहक

बिहान कैफे की महिलाओं ने क्या कहा ?

जय मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष नीता ओगरे ने बताया की "कैफे चलाने के पहले महिलाएं अपने घर में खाली बैठी थी, लेकिन बिहान की कुछ महिलाओं के द्वारा बताया गया कि पर्यावास भवन में कैंटीन के लिए जगह खाली हैं. इसके बाद समूह की महिलाओं ने आपस में चर्चा करके कैफे खोलने की सोची. उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हुई. कैंटीन शुरू करने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत थी. ऐसे में 60 हजार लोन लेने के साथ ही फिर से 4 लाख रुपए का लोन बैंक से लेना पड़ा. बैंक से लोन मिलने के बाद हमने कैंटीन की शुरुआत की. कुछ सालों बाद बैंक से लिया गया लोन पटा दिया गया.

Women working at the Raipur Bihan Canteen
रायपुर बिहान कैंटीन में काम करती महिलाएं (ETV BHARAT)

बिहान कैफे से महिलाओं ने बनाया मुकाम

इस कैंटीन में काम करके समूह की महिलाएं उत्साहित हैं. यहां काम करके समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है. प्रतिदिन सभी महिलाएं 500-500 रुपए आपस में शेयर करती है. सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक नाश्ता और खाना खाने के लिए लगभग 400 ग्राहक पहुंचते हैं. महीने में कम से कम लगभग 2 से सवा दो लाख रुपए की सेलिंग होती है. समूह की सभी महिलाओं में उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है. क्योंकि सभी महिलाएं गरीब परिवार से होने के साथ ही कुछ महिला विधवा भी है, जो यही के पैसे से अपना घर और परिवार चला रही है.

Raipur Bihan Cafe
रायपुर बिहान कैफे (ETV BHARAT)

इस कैंटीन में सुबह और शाम के समय भजिया, बड़ा, समोसा, आलू गुंडा और चाय जैसी चीज बनती है. दोपहर में लंच के समय खाना भी बनता है. खाने की थाली में दाल, चावल, रोटी सब्जी और एक मीठा भी दिया जाता है. कैंटीन में काम करके हम लोग को अच्छा लग रहा है- कांति ओगरे,जय मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह की महिलाएं

Bihan Canteen and Cafe
बिहान कैंटीन और कैफे (ETV BHARAT)

रायपुर जिला प्रशासन ने की सराहना

जिला पंचायत के डीपीएम तीरथ जाट ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान और एनआरडीए के संयुक्त प्रयास से यह बिहान कैंटीन चलाया जाता है. इस कैंटीन का संचालन समूह की 8 महिलाएं कर रही हैं. कैंटीन शुरू करने के पहले इन्हें प्रशिक्षण दिया गया. कैंटीन में काम करने के लिए किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है. कैसे कुकिंग किया जाता है. कैसे यूनिफॉर्म पहने जाते हैं. हाइजीन कैसे मेंटेन करना है. इस तरह की जानकारी समूह की महिलाओं को दी गई. इसके साथ ही समूह की महिलाओं को बैंक के माध्यम से 4 लाख रुपए का लोन भी दिलवाया गया. जिस लोन को समूह की महिलाओं ने कुछ साल में जमा भी कर दिया. पूरी तन्मयता और समर्पण के साथ महिलाएं इस कैंटीन का संचालन कर रही है. बिहान योजना और NRDA के सहयोग से समूह कि महिला के परिवार में रोशनी आई है. आज ये दीदियां लखपति दीदियां है, जो कैंटीन के माध्यम से बच्चों को और परिवार को अच्छे से चला पा रही है.

Bihan Canteen in Raipur
रायपुर का बिहान कैंटीन (ETV BHARAT)

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