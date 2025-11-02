ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा में राज्योत्सव की फीकी शुरुआत, मंत्री का कार्यक्रम स्थगित, तीन घंटे देरी से पहुंची सांसद

कुर्सियां खाली रही: अतिथि टंक राम वर्मा समय पर नहीं पहुचे और कार्यक्रम शाम सात बजे शुरू. जिस कार्यक्रम को शाम 4 बजे शुरू होना था वह शाम सात बजे शुरु हुआ. सांसद कमलेश जांगड़े और विधायक ब्यास कश्यप पहुंचे. कार्यक्रम में देरी हुई जिसके बदा दर्शक वापस लौट गए और कुर्सियां खाली रही.

जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 साल पूरे हो गए हैं. पूरे प्रदेश में इस अवसर पर रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है. जांजगीर चांपा में भी रजंत जयंती समारोह मनाया गया. अतिथि के रूप मे मंत्री टंक राम वर्मा को आमंत्रित किया गया. टंकराम वर्मा नहीं आए. जिसके बाद सांसद कमेलश जांगड़े और विधायक ब्यास कश्यप ने शिरकत की. यह राज्योत्सव दर्शकों के बिना ही शुरू किया गया.

जांजगीर चांपा में विकास की गति धीमी रही: कांग्रेसी विधायक ब्यास कश्यप ने राज्य स्थापना के 25 साल पूरा होने पर प्रदेश वासियों बधाई दी और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए कई लोगो ने सपना देखा था और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे साकार किया. प्रदेश का 25 साल मे काफी विकास हुआ लेकिन जांजगीर चाम्पा जिला में विकास की गति धीमी रही.

जांजगीर चांपा में राज्योत्सव (ETV BHARAT)

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कर प्रदेश को एक नई पहचान दी, अब इस राज्य को संवारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं. उन्होंने एक नवंबर को प्रदेश को करोड़ों रुपये की सौगात दी है. प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र लेकर हर तरफ तरक्की कर रहा है. प्रदेश की उन्नति के लिए राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है. अब सब मिल कर प्रदेश के साथ जांजगीर चाम्पा जिला का विकास करेंगे- कमलेश जांगड़े, सांसद

कुल मिलाकर जांजगीर चांपा में राज्योत्सव की शुरुआत काफी फीकी रही. मुख्य अतिथि के नहीं आने से कार्यक्रम का रंग फीका हो गया.