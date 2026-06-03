ETV Bharat / state

मौसम की मार और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, छत्तीसगढ़ को चावल खरीद पॉलिसी में सुधार पर विचार करना चाहिए

इसे ध्यान में रखते हुए, आइए राज्य की धान खरीद पॉलिसी पर नज़र डालते हैं. 2026 में, प्रति एकड़ धान खरीद की औसत लिमिट 21 क्विंटल (2.1 टन) है. यह राज्य में धान की औसत पैदावार से 10-8 क्विंटल (1-.7 टन) ज़्यादा है. साथ ही, सरकार को पिछले ‘25-‘26 सीज़न में 73 लाख मीट्रिक टन धान इकट्ठा करने की उम्मीद थी. अब इस धान खरीद अभियान के दौरान, पिछले कई सालों की तरह, छत्तीसगढ़ भर में और खासकर सीमावर्ती जिलों में राज्य पुलिस और ज़िला प्रशासन ने कई गैर-कानूनी धान शिपमेंट की सूचना दी. ज़्यादातर यह चावल छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा था और इसे छत्तीसगढ़ चावल के रूप में 3,100 रुपये क्विंटल के सरकारी MSP पर बेचा जा रहा था.

आइए इसे समझते हैं, छत्तीसगढ़ को सचमुच “चावल का कटोरा” कहा जाता है, क्योंकि यहां खरीफ के मौसम में धान के खेत और धान उगाने वाले किसान ज़्यादा होते हैं. अब हैरानी की बात यह है कि 80% किसान बारिश पर निर्भर हैं, मतलब वे बारिश की मदद से अपने धान की सिंचाई करते हैं. सिर्फ़ 20% के पास सिंचाई के साधन हैं. राज्य में लगभग 3.7 मिलियन में चावल की खेती होती है, जिसमें ऊपरी और निचली ज़मीनें दोनों शामिल हैं. राज्य की औसत प्रोडक्टिविटी लगभग 1.3 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि बारिश पर निर्भर किसानों की औसत पैदावार 1-1.3 टन प्रति हेक्टेयर है.

रायपुर: (इंद्र शेखर सिंह) देशभर में मौसम का पारंपरिक पैटर्न बदल रहा है. मई का महीना अगस्त जैसा लगता है, सिर्फ़ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि जयपुर से लेकर लखनऊ तक कई हिस्सों में यही हाल है. बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है, मार्च में बेमौसम बारिश और अगस्त और अक्टूबर में सूखा जैसे हालात बन रहे हैं. सीधे शब्दों में कहें तो हम मौसम पर भरोसा नहीं कर सकते, साथ ही अपने मौसम का अनुमान लगाने वाले सिस्टम पर भी. इस पैटर्न से हमारे यहां बारिश पर निर्भर किसानों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा होती है, खासकर छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में बारिश पर निर्भर धान उगाने वाले किसानों के लिए, जिनकी धान खरीदने की सरकारी पॉलिसी स्थिर है और खरीद पॉलिसी में कमियों से किसान जूझ रहे हैं.

राज्य की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में कमी

रिपोर्ट की अलग-अलग जांचों से यह कन्फर्म हुआ है कि इंटर-स्टेट ट्रेडर्स और किसानों के बीच लोकल साठगांठ है, जो सरकार को नज़रअंदाज़ करके राज्य के राशन सिस्टम में गैर-कानूनी चावल बेच रहे हैं. राज्य की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में कमी ही इस तरह की साठगांठ के उभरने का एकमात्र कारण है. मौजूदा सिस्टम में हर किसान का प्रोक्योरमेंट कोटा आमतौर पर एक टन कम इस्तेमाल होता है, बिचौलिए इस एक्स्ट्रा फ़ायदे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों से धान लाकर लोकल किसानों के नाम पर बेचने के लिए करते हैं. 1 टन एक्स्ट्रा चावल से ट्रेडर और किसानों को लगभग 31,000 का एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है.

इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर मॉडल थोप रहे

फायदेमंद प्रोक्योरमेंट स्कीम की वजह से, कई प्राइवेट कंपनियों ने इस सिस्टम से गलत तरीके से फ़ायदा उठाया, उनकी मुनाफ़ाखोरी का नतीजा इकोलॉजिकल और सोशल है. इकोलॉजिकल सबसे पहले इसलिए क्योंकि ज़्यादा धान की खेती से छत्तीसगढ़ के पानी के सोर्स खत्म हो रहे हैं. इससे नदी के किनारों और दूसरे जंगल के इलाकों में भी कब्ज़ा हो रहा है. राज्य धान को फाइनेंशियली बढ़ावा देता है, इसलिए सभी किसान ज़्यादा से ज़्यादा धान उगाने की कोशिश कर रहे हैं. इन इलाकों की बायोडायवर्सिटी को भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसान देशी फसलों, पेड़ों और बीजों की किस्मों के बजाय धान उगाना पसंद कर रहे हैं. वे अपने खेतों और समाज पर एक ऐसा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर मॉडल थोप रहे हैं जो टिकाऊ नहीं है, जिसकी इकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसे पानी, बीज और पौधों की बायोडायवर्सिटी, मिट्टी की सेहत वगैरह के नुकसान के तौर पर मापा जाता है.

चावल खरीद पॉलिसी में सुधार पर विचार करना चाहिए (ETV Bharat)

राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीम को पहुंचा रहे नुकसान

लोग न सिर्फ अपनी मर्ज़ी से अपने समाज की एनवायरनमेंटल वैल्यूज़ से दूर जा रहे हैं, बल्कि अब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले करप्ट तरीकों को अपना रहे हैं और समाज में पैसे के करप्शन को न्योता दे रहे हैं. राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीम को उन्हीं लोगों की मदद से लूटा जा रहा है, जिनसे उसे उम्मीद थी कि वह बेहतर होगी.

प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की घोषणा करनी चाहिए

ऐसे में राज्य सरकार क्या कर सकती है? सबसे पहले, बेहतर फसल प्लानिंग के संबंध में, खासकर इस खरीफ 2025-26 के लिए, सरकार को एक कम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की घोषणा करनी चाहिए जो राज्य के एवरेज के हिसाब से हो. असल में, इन कमियों को दूर करने के लिए, हर जिला अपने एवरेज धान प्रोडक्शन का खुलासा कर सकता है और ज़्यादा रियलिस्टिक धान स्टेट प्रोक्योरमेंट एवरेज का रीअसेसमेंट किया जा सकता है. यह राज्य की एग्रो-क्लाइमेट लिमिट के हिसाब से होगा और राज्य के बाहर का धान छत्तीसगढ़ के प्रोक्योरमेंट सेंटर तक नहीं पहुंचेगा.

सुपर एल नीनो साल को ध्यान में रखकर होना चाहिए फैसला

यह फैसला खराब मौसम और सुपर एल नीनो साल को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. लेकिन मौसम की लिमिट के बावजूद, यह कदम आसानी से पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है. इसलिए पॉलिसी बनाने वालों को पॉलिसी में कुछ और कदम जोड़ने की ज़रूरत है.

सबसे पहले, छत्तीसगढ़ राज्य प्रोक्योरमेंट में सिर्फ़ छत्तीसगढ़ के मूल और अलग-अलग तरह के चावल/धान ही खरीदे जाएंगे. राज्य को धान की देशी किस्मों या ज़मीनी किस्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए. इस कदम से यह पक्का होगा कि राज्य के बाहर के धान के रिजेक्ट होने की संभावना ज़्यादा होगी और छत्तीसगढ़ में बीज बायोडायवर्सिटी का बचाव भी बेहतर होगा. दूसरा, पॉलिटिकल हालात से बचने के लिए, सरकार को धान का कोटा कम करना चाहिए लेकिन लोकल बाजरा की प्रोक्योरमेंट शुरू करनी चाहिए.

खाद की कालाबाजारी रोकने कृषि विभाग के अधिकारी बने किसान के रिश्तेदार, फिर मचा हड़कंप

खरीफ सीजन में खाद बीज की कालाबाजारी पर सख्ती, जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल गठित

खाद वितरण पूरी तरह पारदर्शी और सुचारु रहे, कलेक्टर रोक्तिमा यादव का कृषि विभाग और सहकारी समितियों को निर्देश