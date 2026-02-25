ETV Bharat / state

राज्यसभा चुनाव, साहू समाज की दीपक बैज से मांग, हमारे प्रतिनिधि को बनाए उम्मीदवार

छत्तीसगढ़ साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा निरेन्द्र साहू ने स्पष्ट रूप से कहा कि "छत्तीसगढ़ के विकास की धुरी रहने वाला साहू समाज प्रदेश में बहुसंख्यक और सामाजिक रूप से सबसे अग्रणी है. इसके बावजूद आज तक राज्यसभा में समाज के किसी भी व्यक्ति को अवसर नहीं मिलना चिंता का विषय है. समाज अब चाहता है कि उसकी आवाज दिल्ली के गलियारों में भी गूंजे. इसलिए साहू समाज के प्रतिनिधि को राज्यसभा सदस्य बनाया जाए.

रायपुर : राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है. इस बीच साहू समाज ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से राज्य सभा चुनाव को लेकर मुलाकात की है. बुधवार को छत्तीसगढ़ साहू समाज का एक प्रतिनिधिमंडल पीसीसी चीफ दीपक बैज से मिलने पहुंचा. इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ निरेन्द्र साहू ने दीपक बैज से अहम मांग की है.

दीपक बैज से साहू समाज की मुलाकात (ETV BHARAT)

साहू समाज को मिलना चाहिए मौका- निरेंद्र साहू

निरेन्द्र साहू ने आगे कहा कि साहू समाज ने सदैव प्रदेश के विकास और सामाजिक समरसता में अपना सर्वस्व योगदान दिया है. हम केवल संख्या में बड़े नहीं हैं, बल्कि हम जागरूक भी हैं. हमने दोनों प्रमुख दलों के नेतृत्व से विनम्र आग्रह किया है कि सामाजिक संतुलन और न्याय की कसौटी पर साहू समाज को परखें. जो दल इस बार समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे प्रतिनिधि को राज्यसभा भेजेगा, समाज भी उस दल के प्रति अपनी पूरी निष्ठा और सहयोग समर्पित करेगा.

छत्तीसगढ़ साहू समाज के संयुक्त सचिव प्रदीप साहू ने कहा कि यह केवल एक पद की मांग नहीं है, बल्कि लाखों साहू बंधुओं के स्वाभिमान और उनकी पहचान का सवाल है. वर्षों से हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमें पीछे छोड़ दिया जाता है

क्या प्रदेश के निर्माण में खून-पसीना बहाने वाले साहू समाज का हक राज्यसभा सीट पर नहीं है. आज समाज के भीतर एक गहरी कसक है, एक भावनात्मक पीड़ा है. हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व हमारी इस जायज पुकार को सुनेगा और समाज को न्याय दिलाएगा- प्रदीप साहू, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ साहू समाज

छत्तीसगढ़ साहू समाज ने पीसीसी चीफ दीपक बैज से मुलाकात कर अपनी मांगें कांग्रेस के सामने रख दी है. अब देखना है कि इन मांगों पर कांग्रेस की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है. क्या कांग्रेस साहू समाज के प्रतिनिधि को राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतारेगी.