आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, 6 लाख से अधिक मकान पूरे, पीएमएवाई ग्रामीण को सफलता
छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत आवास निर्माण में बड़ी प्रगति हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 3:27 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण विकास में अहम सफलता हासिल की है. प्रदेश में सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के मार्गदर्शन में यह सफलता हासिल हुई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के अंदर 6 लाख से अधिक आवास पूरे कर लिए गए हैं. यह सभी मकान ग्रामीण आवास निर्माण के तहत निर्मित हुए हैं.
ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण को मिल रहा बढ़ावा
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनमन योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये घर तैयार हुए हैं. इससे राज्य में ग्रामीण सेक्टर के अंदर आवास निर्माण को बढ़ावा मिला और यह एक प्रभावी मॉडल के रुप में उभरा है. सबको आवास के लक्ष्य को तेजी से साकार करने के लिए साय सरकार ने अपनी पहले कैबिनेट की मीटिंग में 18 लाख घरों को बनाने की मंजूरी दी थी. उसके बाद से इस दिशा में लगातार कार्य किए गए. मौजूदा समय के सर्वे सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को कवर कर लिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित न रहे.
ग्रामीण आवास निर्माण में रिकॉर्ड
वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 5.87 लाख, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत 13 हजार तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं. योजनाओं के प्रभावी समन्वय से 6 लाख से अधिक आवासों का लक्ष्य पार किया गया है. यह उपलब्धि वर्ष 2016 में योजना प्रारंभ होने के बाद प्रदेश में किसी एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक आवास पूर्ण होने का रिकॉर्ड है, जो तेज क्रियान्वयन और प्रभावी मॉनिटरिंग को दर्शाता है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही तेजी
आवास निर्माण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई गति आई है. डीलर दीदी मॉडल के तहत 9 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूह सदस्य आवास निर्माण की सामग्री आपूर्ति कर लखपति दीदी बनकर आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं. इसके साथ ही हजारों महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका के अवसर प्राप्त हुए हैं. 6 हजार से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 1200 से अधिक रानी मिस्त्री शामिल हैं. सरेंडर नक्सलियों को भी इस पहल से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के अवसर प्रदान किए गए हैं.
ग्रामीण विकास में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए टोल फ्री नंबर 18002331290 भी संचालित किया गया है. बीते 10 महीनों में इस पर 1500 से अधिक शिकायतें एवं सुझाव प्राप्त हुए, जिनका तुरंत हल किया गया है. हर महीने की 7 तारीख को सभी ग्राम पंचायतों में आवास दिवस के जरिए से जमीनी स्तर पर समस्याओं का हल किया जा रहा है.इसके साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर पर क्यू आर कोड आधारित सूचना प्रणाली से जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा रही है. कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का यह मॉडल अब केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है. छत्तीसगढ़ का यह मॉडल महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन , समावेशी विकास एवं पारदर्शिता की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में स्थापित हो रही है.