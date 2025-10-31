ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनकर तैयार, धान और बस्तर की कला से सजा भवन, आधुनिक सुविधाओं से भी है लैस

छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हो गया है. पीएम नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन की तस्वीर (ETV BHARAT)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

October 31, 2025

रायपुर: छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में 1 नवंबर 2025 का दिन अहम साबित होने जा रहा है. इस दिन राज्य को नए विधानसभा भवन की सौगात मिलेगी. राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य भवन का लोकार्पण करेंगे. यह भवन केवल शासन का केंद्र नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा, परंपरा और आधुनिक सोच का जीवंत प्रतीक बनने जा रहा है. धान की खुशबू, बस्तर की कला और डिजिटल तकनीक का संगम इस भवन की पहचान बनने जा रहा है.

नई सोच के साथ बना नया विधानसभा भवन: नया विधानसभा भवन लगभग 273.11 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है. सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह भवन आने वाले 100 वर्षों की प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. निर्माण कार्य को इस तरह अंजाम दिया गया है कि यह भवन भूकंप रोधी, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा के क्षेत्र में दक्ष हो. नई विधानसभा भवन को तीन ब्लॉकों A, B और C में विभाजित किया गया है, जिनमें हर हिस्से की भूमिका स्पष्ट रूप से तय की गई है.

जानिए तीनों ब्लॉक में क्या क्या होगा ?: ब्लॉक A में विधानसभा सचिवालय, सचिव कार्यालय और कर्मचारियों के दफ्तर हैं.ब्लॉक B में जो भवन का मुख्य कार्यस्थल है, उसमें सदन का हॉल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उपाध्यक्ष के कक्ष बनाए गए हैं. सदस्यों के लाउंज, डाइनिंग एरिया और प्रमुख सचिवों के कार्यालय भी इसी ब्लॉक में हैं.ब्लॉक C में मंत्रियों और विधायकों के विश्राम कक्ष, बैठक स्थल और परामर्श कक्ष तैयार किए गए हैं. लोअर ग्राउंड फ्लोर में जनसुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है. यहां रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, बैंक, पोस्ट ऑफिस और मेडिकल रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन और बैठक व्यवस्था (ETV BHARAT)

भवन के डिजाइन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ध्यान: इस भवन की डिजाइन केवल वास्तुकला का नमूना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू को महसूस करने वाली रचना है.छतों और दीवारों पर धान की बालियों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जो राज्य की कृषि प्रधान परंपरा और समृद्धि का प्रतीक हैं.भवन की आंतरिक सजावट और फर्नीचर में बस्तर के शिल्पकारों की कला झलकती है. पारंपरिक लकड़ी, धातु और बांस के काम को आधुनिक अंदाज़ में ढाला गया है.परिसर के चारों ओर हरियाली, वैदिक वास्तु सिद्धांतों पर आधारित पौधारोपण और वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था इस भवन को पर्यावरण के प्रति सजग बनाती है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में कलाकृतियां (ETV BHARAT)

स्मार्ट विधानसभा की दिखेगी झलक: नया विधानसभा भवन पूरी तरह स्मार्ट और हाईटेक है. यहां पेपरलेस वर्किंग सिस्टम लागू किया गया है. विधायकों से लेकर अधिकारियों तक के हर कक्ष में डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटेड वर्कस्टेशन और स्मार्ट नेटवर्किंग सिस्टम की सुविधा दी गई है. भवन में 500 सीटों वाला आधुनिक ऑडिटोरियम, वीआईपी लाउंज, ग्रीन रूम, हाईटेक लाइब्रेरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल और दिव्यांगजनों के लिए रैम्प और लिफ्ट सुविधा उपलब्ध है.

संसद के सेंट्रल हॉल के तर्ज पर बना नए विधानसभा का हॉल: सबसे खास है इसका सेंट्रल हॉल, जो संसद की तर्ज पर तैयार किया गया है। यहां 200 लोगों के बैठने की क्षमता है और दीवारों को देश के महापुरुषों की तस्वीरों से सजाया जाएगा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन (ETV BHARAT)

एकीकृत प्रशासनिक परिसर भी है खासियत: इस नए विधानसभा भवन का निर्माण केवल एक इमारत के रूप में नहीं, बल्कि सुशासन के नए ढांचे के रूप में देखा जा रहा है. नवा रायपुर में मंत्रालय, संचालनालय और विधानसभा भवन,तीनों एक ही घेरे में स्थित हैं. इससे निर्णय लेने से लेकर नीति लागू करने तक की पूरी प्रक्रिया एक ही परिसर में पूरी होगी, जिससे शासन व्यवस्था में गति, पारदर्शिता और तालमेल बढ़ेगा.

प्रदेश की धरोहरों को दिया गया सम्मान: भवन के मुख्य द्वार और दीवारों में राज्य की लोककला, जनजातीय चित्रकारी और पारंपरिक रूपांकनों को जगह दी गई है. भीतर के कॉरिडोर में धान, मृदंग, मांदर, बस्तर धातुकला, कोसा कला और आदिवासी मूर्तिकला के प्रतीक उकेरे गए हैं. यह भवन एक प्रकार से छत्तीसगढ़ की आत्मा का स्थापत्य रूप है. जो यह संदेश देता है कि विकास केवल इमारतों में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों के साथ आगे बढ़ने में है.

छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन की खासियत (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के नए युग की होगी शुरुआत: एक नवंबर 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, तब यह केवल उद्घाटन नहीं होगा. यह छत्तीसगढ़ के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नए युग का शुभारंभ होगा. भवन की भव्यता, तकनीकी उत्कृष्टता और सांस्कृतिक गहराई मिलकर यह संदेश देती है कि यह ‘विधान मंदिर’ आने वाले सौ वर्षों तक लोकतंत्र का जीवंत प्रतीक बना रहेगा.

रायपुर के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का 1 नवंबर को उद्घाटन, लगे हैं AI कैमरे, सामने आने पर दिखेगा आदिवासी लुक

33 साल का युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए अवॉर्ड, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से मजबूत होंगे भारतीय ज्ञान के मूल्य, पीएम मोदी का दौरा गौरव की बात : टंकराम वर्मा

