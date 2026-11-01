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26 साल पूरा कर 27 में साल में छत्तीसगढ़ ने किया प्रवेश, विकास और विविधता की नई कहानी के नए मापदंड गढ़ने को तैयार

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम श्यामा प्रसाद व्यापार परिषद नवा रायपुर में आयोजित किया गया. यहां विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ ही छत्तीसगढ़ का पूरा कैबिनेट मौजूद था.

छत्तीसगढ़ विकास की राह पर बढ़ रहा आगे- सीएम साय इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के और छत्तीसगढ़ के बनने से लेकर अब तक के सफर के बारे में जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य का निर्माण किया और उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है.