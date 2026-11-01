26 साल पूरा कर 27 में साल में छत्तीसगढ़ ने किया प्रवेश, विकास और विविधता की नई कहानी के नए मापदंड गढ़ने को तैयार

26 साल पूरा कर 27 में साल में छत्तीसगढ़ ने किया प्रवेश, विकास और विविधता की नई कहानी के नए मापदंड गढ़ने को तैयार
छत्तीसगढ़ युवा राज्य बनकर लगातार आगे बढ़ रहा है. विकास के पथ पर दौड़ रहा है. ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 10:35 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम श्यामा प्रसाद व्यापार परिषद नवा रायपुर में आयोजित किया गया. यहां विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ ही छत्तीसगढ़ का पूरा कैबिनेट मौजूद था.
छत्तीसगढ़ विकास की राह पर बढ़ रहा आगे- सीएम साय
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के और छत्तीसगढ़ के बनने से लेकर अब तक के सफर के बारे में जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य का निर्माण किया और उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है.
छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं- मनसुख मांडविया
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की अपार संभावना है. जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लगातार छत्तीसगढ़ विकास की राह पर चल रहा है. उन्होंने कहा की अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था और उसके बाद लगातार डॉ रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकास की राह पर ले जाने का काम किया. छत्तीसगढ़ विकास की राह पर है और लगातार आगे बढ़ रहा है.
राज्य स्थापना दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम स्थल पर छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी लगाई गई है. जिसमें हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और छत्तीसगढ़ के रेशम निर्माण से संबंधित तमाम स्टाल लगाए गए हैं. जिसमें लोगों को रेशम उद्योग से लेकर छत्तीसगढ़ में हैंडलूम की संभावनाओं की जानकारी दी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में निर्मित हो रहे उत्पादों को दिखाने और बेचने के लिए भी स्टॉल लगाए गए हैं.