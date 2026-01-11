ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ प्रश्न पत्र विवाद पर एक्शन, महिला टीचर और पेपर मॉडरेटर पर गिरी गाज

जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने बताया कि यह पूरा मामला सरकारी स्कूल के चौथी क्लास का है. एग्जाम के लिए प्रश्न पत्र में एक सवाल से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे हैं. इसमें एक सरकारी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस को सस्पेंड कर दिया गया है. पेपर मॉडरेटर, जो एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिला टीचर हैं, को भी नौकरी से निकालने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के क्लास 4 की परीक्षा में विवादास्पद प्रश्न सेट करने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. इस केस मे छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने स्कूल हेडमिस्ट्रेस को सस्पेंड कर दिया है और प्रश्न पत्र सेट करने वाली मॉडरेटर के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. रविवार को रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी है.

किस प्रश्न पर मचा बवाल ?

हाल ही में रायपुर डिवीजन के सरकारी स्कूलों में हुई छमाही परीक्षाओं में, इंग्लिश के एक पेपर में यह सवाल था, "मोना के कुत्ते का नाम क्या है?" जिसके चार ऑप्शन थे. एक ऑप्शन में 'राम' नाम लिखा था, जिससे आपत्ति हुई क्योंकि भगवान राम हिंदू धर्म में पूजनीय देवता हैं. दूसरे ऑप्शन थे 'बाला', 'शेरू' और 'कोई नहीं'.यह मामला सबसे पहले महासमुंद जिले में सामने आया और बाद में रायपुर डिवीजन के अन्य जिलों में भी यह सामने आया. जिससे विवाद बढ़ा और दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया.

इस घटना के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच समिति बनाई. इसके नतीजों के आधार पर पेपर बनाने वाली शिखा सोनी पर कार्रवाई हुई है. उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. जो रायपुर जिले के टिल्डा विकास खंड के तहत सरकारी प्राइमरी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस हैं. इस केस में पेपर मॉडरेटर नम्रता वर्मा पर को नौकरी से निकालने जाने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है- हिमांशु भारतीय, जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर

टीचर ने मानी गलती

इस केस में जिला शिक्षा विभाग को दिए गए स्पष्टीकरण में हेडमिस्ट्रेस शिखा सोनी ने गलती मानी है. उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र में U अक्षर छूट जाने की वजह से यह हुआ है. उन्होंने कहा कि इसलिए यह रामू की जगह राम छप गया. यह गलती प्रश्न पत्र बनाते समय अनजाने में हुई और रिव्यू के दौरान भी किसी का ध्यान नहीं गया.उन्होंने कहा कि उनका इरादा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी धर्म या समुदाय का अपमान करने का नहीं था, और उन्होंने पछतावा जताते हुए माफी मांगी.

मुझे जिला शिक्षा कार्यालय से मिले चौथी क्लास के इंग्लिश प्रश्न पत्रों के दो सेट में से एक को तैयार करने का काम सौंपा गया था. हर सवाल में चार मल्टीपल-चॉइस ऑप्शन थे, जिन्हें मैंने वैसे ही रखा जैसा दिया गया था. मैं 'राम' शब्द पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाईं और यह गलती अनजाने में हुई- शिखा सोनी, हेडमिस्ट्रेस, सरकारी प्राइमरी स्कूल, नकटी (खपरी)

भविष्य में नहीं होगी ऐसी गलती

हेडमिस्ट्रेस शिखा सोनी ने इस घटना को लेकर पछतावा जताया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी. इस केस में DEO ने रायपुर के शहीद स्मारक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल के प्रिंसिपल को चेतावनी पत्र जारी किया है.