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बस्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर साय सरकार का फोकस, सड़कों और पुलों के कार्य को पूरा करने का डेडलाइन जारी

बस्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अहम बैठक की है.

Focus on the development of Bastar
बस्तर के विकास पर फोकस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 8:35 PM IST

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रायपुर: नक्सलवाद के सफाये के बाद बस्तर में विकास की गति तेज हो गई है. पूरे बस्तर संभाग में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. सड़कों और पुलियों के निर्माण को लेकर मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के सचिव ने अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक ली है. जिससे पूरे संभाग में सड़कों और पुलियों का कार्य तेज गति से हो सके. इसे लेकर दिसंबर तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी ठेकेदारों को 10 सितम्बर तक कार्य प्रगति दिखाने कहा, काम नहीं करने वालों को ब्लैकलिस्ट कर ठेका रद्द करने के आदेश दिए गए हैं.

बस्तर में सड़क कनेक्टिविटी पर फोकस

राज्य शासन बस्तर में सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है. बस्तर के सभी जिलों में निर्माणाधीन सड़कों और पुल-पुलियों की प्रगति की लगातार समीक्षा के साथ ही इन्हें तेजी से पूर्ण करने कार्यों की गहन मॉनिटरिंग की जा रही है. लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ बस्तर परिक्षेत्र को लेकर मीटिंग की है. इस मीटिंग में इंजीनियर्स और ठेकेदारों की बैठक लेकर निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों के प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में भारत सरकार के आरआरपी और आरसीपीएलडब्लूईए के अंतर्गत प्रगतिरत सड़कों और पुल पुलियों को आगामी दिसम्बर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए.

एक्शन में लोक निर्माण विभाग के सचिव

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने नवा रायपुर में पीडब्लूडी मुख्यालय निर्माण भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को सभी कार्यस्थलों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने हर 15 दिनों में प्रगति की समीक्षा करने को कहा. उन्होंने बैठक में ठेकेदारों से चर्चा कर कार्यस्थलों में आ रही समस्याओं की जानकारी ली. उन्होंने इनके त्वरित निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया. बंसल ने लोक निर्माण विभाग के बस्तर परिक्षेत्र के सभी 9 संभागों में काम कर रहे ठेकेदारों को 10 सितम्बर तक कार्य प्रगति दिखाने को कहा. उन्होंने निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वालों को ब्लैकलिस्ट कर उनके अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिए.

बस्तर के सभी मैदानी अधिकारियों को सप्ताह में दो-तीन दिन कार्यस्थलों का दौरा कर निर्माण सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. अधिकारी ठेकेदारों से समन्वय कर टाइमलाइन के अनुसार कार्यों की प्रगति भी सुनिश्चित करें. ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जांच कर नियमित भुगतान भी करें- मुकेश कुमार बंसल, सचिव, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़

विभागीय सचिव ने बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के प्राथमिकता वाले कार्यों के प्राक्कलन सबमिशन की जानकारी ली. उन्होंने द्रुतगामी सड़कों तथा पहुंचविहीन गांवों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित सड़कों और पुलों के निर्माण के अनुमान की स्थिति की भी समीक्षा की. उन्होंने स्वीकृत नए कार्यों में भू-अर्जन और वन-व्यपवर्तन के लंबित मामलों की जानकारी शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं. जिससे तेज गति से काम हो सके.

बरसात के बाद पेच रिपेयर के कार्यों को युद्धस्तर पर शुरू करने 30 सितम्बर तक एजेंसियों के निर्धारिण के लिए निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं. उन्होंने सुचारू आवागमन के लिए सड़कों के गड्ढों को तत्काल भरने को कहा. उन्होंने ठेकेदारों के माध्यम से परफॉमेंस गांरटी वाली सड़कों की भी तत्परता से मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं. लोक निर्माण विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सेवा सेतु तथा लोक सेवा गांरटी के प्रकरणों को भी समय-सीमा में सक्रियता से निराकृत करने के निर्देश दिए.

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