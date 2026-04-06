छत्तीसगढ़ में RTE प्रतिपूर्ति राशि पर विवाद, स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर संकट
छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार के तहत मिलने वाले प्रतिपूर्ति राशि पर विवाद गहराता जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 6, 2026 at 8:46 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार ( Right To Education, RTE) के तहत पढ़ने वाले हजारों बच्चों की शिक्षा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार से मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग तेज कर दी है. इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आज जिला शिक्षा कार्यालय पहुंच कर डीईओ को ज्ञापन देकर सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई है.
आरटीई की राशि नहीं बढ़ाई गई
संघ का कहना है कि वर्ष 2011 से अब तक RTE के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई है. शुरुआत में यह राशि लगभग 7 हजार रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 11 हजार और फिर वर्ष 2018 में 15 हजार रुपये किया गया. लेकिन पिछले 8 वर्षों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि स्कूलों के संचालन का खर्च लगातार बढ़ता गया है.
आरटीई के छात्रों की फीस भरपाई प्रभावित
एसोसिएशन के अनुसार, महंगाई में वृद्धि, शिक्षकों और अन्य स्टाफ के वेतन में बढ़ोतरी के चलते स्कूलों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है. कम प्रतिपूर्ति राशि के कारण RTE के तहत पढ़ने वाले बच्चों की फीस की भरपाई भी नहीं हो पा रही है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है.संघ ने यह भी बताया कि वर्ष 2016 से लगातार सरकार के सामने यह मांग रखी जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. इस बीच जुलाई 2025 में हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नजर नहीं आई है.
प्राइवेट स्कूल संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही राशि नहीं बढ़ाई गई, तो कई स्कूल RTE के तहत नए बच्चों को प्रवेश देने में असमर्थ हो सकते हैं. इससे गरीब और वंचित वर्ग के हजारों बच्चों की शिक्षा पर सीधा असर पड़ेगा.
संघ ने अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए बताया कि असम, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में RTE प्रतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ की तुलना में अधिक है. ऐसे में राज्य में भी समयानुकूल वृद्धि की आवश्यकता बताई जा रही है. अब नजरें राज्य सरकार के फैसले पर टिकी हैं. यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ सकता है, जो RTE के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.