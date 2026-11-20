छत्तीसगढ़ में पुलिस सैलरी पैकेज बना सहारा, मौत के बाद प्रधान आरक्षक के परिवार को मिली 1.10 करोड़ की बीमा राशि
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले प्रधान आरक्षक के परिवार को आर्थिक सहायता मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 10:55 PM IST
कोंडागांव: छत्तीसगढ़ में पुलिस सैलरी पैकज से दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवार को मदद मिल रही है. कोंडागांव सड़क हादसे में जान गंवाने वाले प्रधान आरक्षक ज्ञानसिंह मण्डावी के परिवार को 1 करोड़ 10 लाख रुपये की बीमा सहायता मिली है. भारतीय स्टेट बैंक की पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत यह राशि उनकी नॉमिनी पत्नी श्यामा बाई मण्डावी को प्रदान की गई.
अप्रैल 2026 में हुई थी मौत
प्रधान आरक्षक ज्ञानसिंह मण्डावी थाना माकड़ी में तैनात थे. 10 अप्रैल 2026 को वे गिरफ्तारी वारंटी शिवलाल नेताम को न्यायालय कोण्डागांव में पेश करने ले जा रहे थे. इसी दौरान पलारी रोड स्थित हाईवे पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. इस हादसे में उनकी मौत हो गई. इस घटना से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया.वे काफी मुश्किल में आ गए.
पुलिस सैलरी पैकेज के तहत मिली बीमा राशि
छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय स्टेट बैंक के बीच पुलिस सैलरी पैकेज को लेकर हुए एमओयू के तहत पुलिसकर्मियों को बीमा सहित विभिन्न सुविधाएं मिलती हैं. इसी योजना के तहत दिवंगत प्रधान आरक्षक की पत्नी श्यामा बाई मण्डावी को 1.10 करोड़ रुपये की बीमा राशि स्वीकृत कर प्रदान की गई. पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के प्रयास और मार्गदर्शन में बीमा राशि दिलाने की प्रक्रिया पूरी हुई.
इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा, डीएसपी सिद्धार्थ बघेल, उप निरीक्षक उमेश मिश्रा, एसबीआई केशकाल के बैंक मैनेजर जीवन हेम्वरम मौजूद रहे. इनके अलावा एसबीआई कोण्डागांव शाखा प्रबंधक पुरुषोत्तम गुरु, एसबीआई लाइफ के कांकेर रीजनल एरिया मैनेजर राम कुमार देवांगन भी मौजूद रहकर उन्हें बीमा राशि दिलाने का काम किया.