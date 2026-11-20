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छत्तीसगढ़ में पुलिस सैलरी पैकेज बना सहारा, मौत के बाद प्रधान आरक्षक के परिवार को मिली 1.10 करोड़ की बीमा राशि

पुलिस सैलरी पैकेज ( ETV BHARAT )

कोंडागांव: छत्तीसगढ़ में पुलिस सैलरी पैकज से दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवार को मदद मिल रही है. कोंडागांव सड़क हादसे में जान गंवाने वाले प्रधान आरक्षक ज्ञानसिंह मण्डावी के परिवार को 1 करोड़ 10 लाख रुपये की बीमा सहायता मिली है. भारतीय स्टेट बैंक की पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत यह राशि उनकी नॉमिनी पत्नी श्यामा बाई मण्डावी को प्रदान की गई.

अप्रैल 2026 में हुई थी मौत