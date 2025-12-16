ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती, सरकार का QR कोड और जनसुनवाई से पारदर्शिता का दावा

कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संचालित किया गया है. प्रत्येक जिले में क्यूआर कोड स्कैन कर पुलिस विभाग के पेज पर पहुंच जाएंगे. इस पेज पर सभी जिलों के लिंक हैं, वहां पर अपने साथ ही सभी लोगों के रिजल्ट के डिटेल्स देख सकते हैं. मेरिट लिस्ट वर्गवार बनी हुई है. वेटिंग लिस्ट भी साथ में है-विजय शर्मा, गृहमंत्री

गृहमंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की है कि अब पुलिस भर्ती के परिणाम हर जिले में QR कोड के माध्यम से सार्वजनिक किए जाएंगे. जारी रिजल्ट का बाद कोई भी अभ्यर्थी QR कोड स्कैन कर अपने प्राप्तांक और मेरिट स्थिति देख सकेगा. इससे भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की शंका की गुंजाइश नहीं रहेगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती के नतीजे जारी होने के बाद विवाद गहरा गया है. चयन सूची में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थी बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचे हैं. अभ्यर्थियों का आरोप है कि कई जिलों में एक ही श्रेणी में कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों का चयन हुआ जबकि अधिक अंक प्राप्त करने वाले बाहर हो गए. इस बीच बढ़ते विवाद और मिल रही शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है.

जिलों में शिकायतों की सुनवाई जारी

गृहमंत्री ने बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक लगातार बैठकें लेकर अभ्यर्थियों की शिकायतें सुन रहे हैं. यह प्रक्रिया अभी तीन दिनों तक और चलेगी ताकि हर युवा को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिल सके.

19–20 दिसंबर को पीएचक्यू में सुनवाई

एडीजी एसआरपी कल्लूरी ने जानकारी दी कि 19 और 20 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में भर्ती से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी. सभी जिलों की मेरिट सूची तैयार कर ली गई है और QR कोड के जरिए अभ्यर्थियों के नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं.

हम जिले स्तर पर हेल्प डेस्क, वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए सभी की शंका दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. 19-20 दिसंबर को सुनवाई कर शंका का समाधान करेंगे: एसआरपी कल्लूरी, एडीजी, नक्सल

21 दिसंबर को गृह मंत्री करेंगे जनसुनवाई

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 21 दिसंबर को वे रायपुर स्थित सिविल लाइन निवास में सुबह से शाम तक जनसुनवाई करेंगे. जो अभ्यर्थी रायपुर नहीं पहुंच पाएंगे, वे अपने-अपने जिले के एसपी कार्यालय से वर्चुअली इस सुनवाई में जुड़ सकेंगे.

21 दिसंबर को अपने निवास पर सुबह दस बजे से शाम 5 बजे तक सुनवाई करूंगा. विभाग ने 6 हजार भर्ती की है. पुलिस विभाग ने बहुत मेहनत की है. युवा विश्वास रखें. सभी की पूरी बात सुनी जाएगी: विजय शर्मा, गृहमंत्री

6000 पद, 7 लाख आवेदन

एडीजी कल्लूरी ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती के 6000 पदों के लिए लगभग 7 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस भर्ती का नाम ही टीआरपी यानी ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है. इसमें सौ प्रतिशत ट्रांसपेरेंसी रखी गई है. वहीं सरकार का भी दावा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है और सभी शिकायतों के निराकरण के बाद त्वरित निर्णय लिया जाएगा.

कांस्टेबल भर्ती विवाद: गृहमंत्री ने क्यू आर कोड किया जारी, कहा - यहां से मिलेगी आपको सारी जानकारी

रायगढ़ में आरपीएफ के हेड कांस्टेबल की हत्या, सहकर्मी ने मारी गोली