ETV Bharat / state

कांस्टेबल भर्ती विवाद: गृहमंत्री ने क्यू आर कोड किया जारी, कहा - यहां से मिलेगी आपको सारी जानकारी

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ''अगर किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति हैं, तो हर जिले के एसपी कार्यालय में सुबह 10:30 से 12:00 तक ग्रीवांस सेल बनाया गया है, जिसमें लोगों की बातें सुनी जा रही है. सुनवाई के बाद उसी दिन शाम को उसका उत्तर भी दे दिया जा रहा. गृह मंत्री ने कहा कि इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि इस लिस्ट में सभी लोगों के नाम सामने आने चाहिए. हमने जब विभाग से बात की तो यह जानकारी ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आधार पर रिजल्ट को दिया गया है जिसमें हर कैंडिडेट सिर्फ अपना नंबर देख सकता है.''

रायपुर: कांस्टेबल भर्ती को लेकर जो परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं, उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. परीक्षार्थी भर्ती में हुई गड़बड़ी की शिकायत भी बता रहे हैं. विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया था. इसे लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज बड़ी जानकारी दी है. विजय शर्मा ने कहा कि इस बात की मांग की जा रही थी कि जो परीक्षा हुई है, उसके परिणाम सही ढंग से नहीं दिखाई दे रहे हैं. इसे लेकर के छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने क्यू आर कोड जारी कर दिया है, जहां से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थीं पूरी जानकारी ले सकते हैं.

युवाओं के भीतर इस बात की चर्चा थी कि सभी लोगों के नंबर जारी होने चाहिए. जो पुलिस की भर्ती हुई है उसमें पुलिस भर्ती के लिए कुल 6 रेंज और 9 ऐसे स्थान हैं जहां पर भर्तियां हुई थी. सभी नौ केंद्रों के नंबर जारी कर दिए गए हैं. फिजिकल में कितना नंबर मिला है, लिखित में कितना नंबर मिला है. यदि उस व्यक्ति को कोई बोनस नंबर दिया जा रहा है तो वह कितना है और वह किस कारण से दिया जा रहा है, इसकी जानकारी दी जाएगी: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम



क्यू आर कोड से मिलेगी पूरी जानकारी

गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्यू आर कोड जारी करते हुए कहा कि इसके माध्यम से आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं. गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि इस क्यू आर कोड को स्कैन करने से आप छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको प्रत्येक जिले की इंडिविजुअल जानकारी मिल जाएगी. किसी भी जिले के अभ्यर्थी को कितना नंबर मिला है वह भी आप यहां देख सकते हैं.

एक अभ्यर्थी का दो जिलों में कैसे आया नाम

विजय शर्मा ने कहा कि कांस्टेबल के परिणाम में यह बात कही जा रही है कि एक अभ्यर्थी का दो जिले में नाम है. डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं यह बात मान रहा हूं कि एक अभ्यर्थी का दो जिले में नाम हो सकता है. अलग-अलग जिलों में अलग-अलग दिन पर फिजिकल टेस्ट लिए गए थे. एक युवा ने एक साथ कई जगहों पर फिजिकल टेस्ट दिए हैं, वहां पर उसके नंबर आए. रिटेन में उसे जितने नंबर मिले वह फिजिकल टेस्ट के अनुसार सभी जिले में उसे नंबर को भेज दिया गया और उसी अनुसार मेरिट लिस्ट बनाई गई, जिसके कारण एक अभ्यर्थी का कई जिलों में चयन दिखाई दे रहा है. विजय शर्मा ने कहा कि अभी जिला स्तर पर सुनवाई की जा रही है, राज्य स्तर पर भी इसकी सुनवाई की जाएगी. एक दिन में स्वयं बैठकर के सभी लोगों की बातों को सुनुंगा ताकि इस मामले में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो.

छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती एडमिट कार्ड जारी, जानिए कैसे करें डाउनलोड

Chhattisgarh Job News: छत्तीसगढ़ में इन विभागों में निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

रामानुजगंज में बिजली उपभोक्ता की समस्या को लेकर लगा शिविर, बढ़ा बिल, लो वोल्टेज जैसी परेशानी लेकर पहुंचे लोग