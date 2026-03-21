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हेरोइन तस्करों पर रायपुर पुलिस का शिकंजा, पंजाब से 4 की गिरफ्तारी, पाकिस्तान से नेटवर्क का खुलासा

रायपुर : शनिवार को रायपुर पुलिस ने हेरोइन तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक जिंदा कारतूस और एक पिस्टल भी बरामद किया है. इसके पहले पुलिस ने जिन तस्करों को गिरफ्तार किया था. उन्हीं के इनपुट के आधार पर इन आरोपियों की गिरफ्तारी पंजाब से हुई है.

हेरोइन तस्करों के कब्जे से लगभग 12 ग्राम हेरोइन भी जब्त हुआ है. आरोपियों के खिलाफ रायपुर के आजाद चौक, कबीर नगर और आमानाका थाने में हेरोइन तस्करी का मामला दर्ज था. पकड़े गए आरोपी पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते रायपुर में हेरोइन बिक्री और तस्करी करते थे. आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

हेरोइन तस्करों की गिरफ्तारी (ETV BHARAT)

पंजाब के अलग अलग जिलों में हुई कार्रवाई

आजाद चौक के एसीपी इशू अग्रवाल ने बताया कि रायपुर पुलिस की टीम ने पंजाब के अलग-अलग जिलों में कार्रवाई की है. यहां से कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक बरेटा गन और जिंदा कारतूस बरामद किया है. लगभग 12 ग्राम हेरोइन भी जप्त किया गया है. पहले के केसों में पुलिस ने 550 ग्राम हेरोइन खपाने का खुलासा किया था.पकड़े गए चार आरोपियों में से दो आरोपी छत्तीसगढ़ पहले कभी नहीं आए थे.

आरोपियों से हथियार बरामद (ETV BHARAT)

आरोपी कुरियर के माध्यम से हेरोइन पैडलिंग का काम करते थे. मुख्य आरोपी कमलजीत यहां का रहवासी भी रहा है. पहले जो पिंगल गिरोह पकड़ाया था. इसका वह मुख्य सप्लायर था. वह पहले भी यहां पर ड्रग सप्लाई कर चुका है. चौथा आरोपी जनक राज ट्रक ट्रांसपोर्टर के माध्यम से पंजाब से हेरोइन यहां पर लाता था. पहले पकड़े गए पैडलर्स के इनपुट पर इन चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है- इशू अग्रवाल, एसीपी, रायपुर पुलिस

आरोपियों के बारे में जानकारी