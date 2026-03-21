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हेरोइन तस्करों पर रायपुर पुलिस का शिकंजा, पंजाब से 4 की गिरफ्तारी, पाकिस्तान से नेटवर्क का खुलासा

छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने 4 फरार हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है. सभी की गिरफ्तारी पंजाब से हुई है.

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ड्रग्स नेटवर्क पर रायपुर पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 21, 2026 at 7:51 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: शनिवार को रायपुर पुलिस ने हेरोइन तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक जिंदा कारतूस और एक पिस्टल भी बरामद किया है. इसके पहले पुलिस ने जिन तस्करों को गिरफ्तार किया था. उन्हीं के इनपुट के आधार पर इन आरोपियों की गिरफ्तारी पंजाब से हुई है.

12 ग्राम हेरोइन जब्त, पाकिस्तान से जुड़े तार

हेरोइन तस्करों के कब्जे से लगभग 12 ग्राम हेरोइन भी जब्त हुआ है. आरोपियों के खिलाफ रायपुर के आजाद चौक, कबीर नगर और आमानाका थाने में हेरोइन तस्करी का मामला दर्ज था. पकड़े गए आरोपी पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते रायपुर में हेरोइन बिक्री और तस्करी करते थे. आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

हेरोइन तस्करों की गिरफ्तारी (ETV BHARAT)

पंजाब के अलग अलग जिलों में हुई कार्रवाई

आजाद चौक के एसीपी इशू अग्रवाल ने बताया कि रायपुर पुलिस की टीम ने पंजाब के अलग-अलग जिलों में कार्रवाई की है. यहां से कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक बरेटा गन और जिंदा कारतूस बरामद किया है. लगभग 12 ग्राम हेरोइन भी जप्त किया गया है. पहले के केसों में पुलिस ने 550 ग्राम हेरोइन खपाने का खुलासा किया था.पकड़े गए चार आरोपियों में से दो आरोपी छत्तीसगढ़ पहले कभी नहीं आए थे.

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आरोपियों से हथियार बरामद (ETV BHARAT)

आरोपी कुरियर के माध्यम से हेरोइन पैडलिंग का काम करते थे. मुख्य आरोपी कमलजीत यहां का रहवासी भी रहा है. पहले जो पिंगल गिरोह पकड़ाया था. इसका वह मुख्य सप्लायर था. वह पहले भी यहां पर ड्रग सप्लाई कर चुका है. चौथा आरोपी जनक राज ट्रक ट्रांसपोर्टर के माध्यम से पंजाब से हेरोइन यहां पर लाता था. पहले पकड़े गए पैडलर्स के इनपुट पर इन चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है- इशू अग्रवाल, एसीपी, रायपुर पुलिस

आरोपियों के बारे में जानकारी

  • आरोपी कवलजीत सिंह पन्नू : यह आरोपी पूर्व में भी इसी प्रकार के अपराधों में शामिल रहा है. कई बार रायपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भी जा चुका है. इसके साथ ही पंजाब में भी आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में जेल जा चुका है. वर्तमान में रायपुर के थाने में एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है. गिरफ्तारी के समय उसके पास से अवैध बरेटा पिस्टल और जिंदा कारतूस मिला है.
  • आरोपी तरसेम सिंह उर्फ साजन और विक्की सिंह: कुरियर के माध्यम से दोनों आरोपी हेरोइन की तस्करी करते थे. स्वयं हेरोइन लेकर नहीं चलते थे. बल्कि पंजाब से रायपुर तक हेरोइन की आपूर्ति कुरियर सेवाओं के माध्यम से करते थे. हेरोइन को सामान्य पार्सल में इस प्रकार छुपाया जाता था कि सामान्य जांच में वह पकड़ में न आए. इस तरीके से आरोपी स्वयं को परिवहन श्रृंखला से अलग रखते थे. जिससे प्रत्यक्ष पकड़े जाने का जोखिम कम होता था. रायपुर में स्थानीय वितरक पार्सल प्राप्त कर अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते थे.
  • आरोपी जनक राज: माल वाहक ट्रक ड्राइवरों के माध्यम से हेरोइन तस्करी करता था. यह हेरोइन की आपूर्ति के लिए उन ट्रक चालकों का उपयोग करता था जो व्यापारिक माल की ढुलाई के लिए नियमित रूप से पंजाब से छत्तीसगढ़ आते-जाते थे. जिससे यह तस्करी लंबे समय तक चल सके और जांच एजेंसियों की नजर से बचे रहें. रायपुर पहुंचने पर स्थानीय संपर्क सूत्रों के माध्यम से हेरोइन उतारकर इसे ड्रग्स बांटने वालों तक पहुंचाया जाता था.

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छत्तीसगढ़ में हेरोइन तस्करी
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