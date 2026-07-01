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8 घंटे का घेराव, सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम, नकटी के विस्थापितों की चेतावनी, नहीं मिला न्याय तो होगा बेमियादी आंदोलन

नकटी गांव में कथित बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित ग्रामीण न्याय की मांग लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे. लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं होने पर ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य द्वार पर ही धरने पर बैठ गए. दोपहर से शुरू हुआ धरना करीब 8 घंटे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चों के साथ ग्रामीण डटे रहे। कांग्रेस ने धरनास्थल पर भोजन की भी व्यवस्था की.

रायपुर : नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के बाद शुरू हुआ सियासी और सामाजिक संघर्ष अब नए मोड़ पर पहुंच गया है. कलेक्ट्रेट के बाहर महिलाओं और बच्चों के साथ 8 घंटे तक धरने पर बैठे ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया. देर शाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद धरना तो फिलहाल स्थगित कर दिया गया, लेकिन सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए साफ चेतावनी दी गई है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो अनिश्चितकालीन धरना और जेल भरो आंदोलन शुरू होगा.

प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप

धरने के दौरान ग्रामीण लगातार कलेक्टर से मिलने की मांग करते रहे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पीड़ित परिवारों की बात सुनने के बजाय उनसे दूरी बनाई. इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल बताया गया.

रायपुर में साय सरकार के खिलाफ विरोध (ETV BHARAT)

गांव में ही जमीन देने की मांग

ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि उन्हें सेक्टर-30 में बसाने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है. उनका कहना है कि वे वर्षों से अपने गांव में रह रहे हैं और उन्हें उनके मूल गांव में ही भूमि उपलब्ध कराकर सम्मानपूर्वक पुनर्वास किया जाए. ग्रामीणों ने यह भी कहा कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा जा रहा है, वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है.

24 घंटे का अल्टीमेटम, फिर होगा बड़ा आंदोलन

देर शाम ADM, SDM और अपर कलेक्टर के साथ चर्चा के बाद धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया. लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. घोषणा की गई कि यदि परसों सुबह 11 बजे तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो उसी स्थान पर दोबारा धरना शुरू होगा. साथ ही अनिश्चितकालीन धरना और जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी गई.

नकटी गांव के लोगों का आंदोलन (ETV BHARAT)

गरीबों की आवाज दबाई जा रही-कांग्रेस

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने कहा कि प्रशासन ने गरीबों, महिलाओं और मजदूरों के लिए कलेक्ट्रेट के दरवाजे बंद कर दिए. वहीं ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने कहा कि जिन लोगों के घर उजड़े हैं, उनकी पीड़ा सुनने तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया. उन्होंने कहा कि यदि जल्द पुनर्वास, मुआवजा और न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और व्यापक होगा.

फिलहाल धरना स्थगित हो गया है, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। अब सबकी नजर अगले 24 घंटों पर है. सवाल यही है कि क्या सरकार और प्रशासन ग्रामीणों की मांगों पर फैसला करेंगे, या नकटी का आंदोलन अब अनिश्चितकालीन संघर्ष और जेल भरो आंदोलन की ओर बढ़ेगा?