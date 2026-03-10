ETV Bharat / state

ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध, छत्तीसगढ़ के फंसे नागरिकों के लिए दिल्ली में खोला गया कंट्रोल रूम

ईरान इजरायल युद्ध से पूरे देश में चिंता है. इस बीच छत्तीसगढ़ के फंसे लोगों के लिए दिल्ली में नोडल अधिकारी की नियुक्ति हुई है.

Impact of the Iran-Israel War
ईरान इजरायल युद्ध का असर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 10, 2026 at 4:08 PM IST

रायपुर: ईरान-इजरायल- अमेरिका युद्ध की वजह से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं. इस वॉर को लेकर पश्चिम एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में फंसे हुए छत्तीसगढ़ के लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्यालय आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है. जिसमें नागरिक अपनी सहायता और समन्वय के लिए जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए सरकार के तरफ से टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं.

छत्तीसगढ़ का नोडल अधिकारी नियुक्त

ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग पश्चिम एशिया के कई देशों में फंसे हुए हैं. वर्तमान समय में जो हालात बने हैं उसको लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है. जिसमें एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है. छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई है. इस पत्र में यह कहा गया है कि लेखा अजगल्ले इसकी नोडल पदाधिकारी नियुक्त की गई है.

Letter issued by Chhattisgarh Government
छत्तीसगढ़ सरकार से जारी पत्र (ETV BHARAT)

ईरान-इजरायल युद्ध, फंसे लोगों के लिए फोन नंबर जारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली में कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ साथ एक नंबर भी जारी किया है. नोडल अधिकारी के तौर पर लेखा अजगल्ले के मोबाइल नंबर 8349840582 पर जानकारी ली जा सकती है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ भवन के फोन नंबर 011- 46156000 पर संपर्क किया जा सकता है इसके अलावा फैक्स के माध्यम से भी अपनी सूचना दी जा सकती है. इसके लिए छत्तीसगढ़ भवन के आवासीय आयुक्त कार्यालय के फैक्स नंबर 011- 46156030 पर संपर्क किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री ने फंसे लोगों को मदद का दिया था भरोसा

ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में छत्तीसगढ़ के फंसे लोगों को मदद पहुंचाने का भरोसा सीएम साय ने दिया था. सीएम साय ने कहा था कि सरकार हर संभव मदद करेगी. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवासीय आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली में सहायता और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है. इसके साथ ही कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.

