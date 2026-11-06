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छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मियों को कैशलेस हेल्थ सुविधा, कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने सीएम साय से की मुलाकात, जताया आभार

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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की. प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवा की सौगात राज्य सरकार ने दी है. इस सुविधा के लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सीएम साय का आभार जताया है. इस अवसर पर फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कर्मचारी संगठनों की ओर से आयोजित किए जाने वाले अभिनंदन समारोह का निमंत्रण भी दिया.