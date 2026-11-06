छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मियों को कैशलेस हेल्थ सुविधा, कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने सीएम साय से की मुलाकात, जताया आभार
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में साय सरकार ने बड़ी सौगात दी है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 10:49 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की. प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवा की सौगात राज्य सरकार ने दी है. इस सुविधा के लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सीएम साय का आभार जताया है. इस अवसर पर फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कर्मचारी संगठनों की ओर से आयोजित किए जाने वाले अभिनंदन समारोह का निमंत्रण भी दिया.
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मियों को मिली बड़ी सुविधा- कमल वर्मा
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कहा कि "कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों की लंबे समय से प्रमुख मांग रही है. कैशलेस चिकित्सा सुविधा से विशेष रूप से गंभीर बीमारी और आकस्मिक उपचार की स्थिति में कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी. कमल वर्मा ने कहा कि राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को मेडिकल की सुविधा मिलने बहुत बड़ी सुविधा है.
इलाज के लिए पहले बड़ी राशि की व्यवस्था करने और बाद में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया से गुजरने जैसी कठिनाइयां कम होंगी. इससे लाखों शासकीय सेवकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी. फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इस फैसले के लिए सीएम को धन्यवाद दिया है- कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ
फेडरेशन के अन्य नेता रहे मौजूद
इस अवसर पर पंकज पाण्डेय, सत्येंद्र देवांगन, अश्वनी चेलक, जय कुमार साहू और पीताम्बर पटेल भी मौजूद रहे. इनके अलावा आलोक मिश्रा और संतोष कुमार वर्मा सहित फेडरेशन के अन्य नेता और सदस्य भी उपस्थित रहे.