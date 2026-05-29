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बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव 2026, डिप्टी सीएम अरुण साव ने भरी हुंकार, संकल्प पत्र किया जारी

नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने उप मुख्यमंत्री अरुण साव बम्हनीडीह पहुंचे.

Arun Sao campaigning for Nagar Panchayat elections
नगर पंचायत चुनाव प्रचार में अरुण साव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 29, 2026 at 7:06 PM IST

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जांजगीर चांपा: डिप्टी सीएम अरुण साव ने बाजार चौक में सभा को संबोधित किया. उन्होंने बीजेपी के 16 कमल बम्हनीडीह की जनता से मांगे और उसके बदले नगर के विकास का वादा दिया. उन्होंने बम्हनीडीह के विकास के लिए संकल्प पत्र का विमोचन किया.

अरुण साव ने जीत का किया दावा

तेज गर्मी के बावजूद उप मुख्यमंत्री अरुण साव बम्हनीडीह पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने भी पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया. सभा में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है. उन्होंने बम्हनीडीह में बीजेपी के अध्यक्ष और 15 पार्षद जीताने पर विकास होने का वादा किया.

बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव प्रचार (ETV BHARAT)

पहला चुनाव हो रहा है. भाजपा के पक्ष में जनसभा हुई. 4 नवंबर 2024 को बम्हनीडीह नगर पंचायत बना. भाजपा ने अच्छा प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जनता में उत्साह है- अरुण साव, उप मुख्यमंत्री

अरुण साव का कांग्रेस पर निशाना

अरुण साव ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की बम्हनीडीह में आयोजित सभा पर चुटकी ली. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जब-जब सरकार रही है, भ्रष्टाचार चरम पर रहा है. उन्होंने कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने और सत्ता पाने के बाद खुद का विकास करने का आरोप लगाया.

अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के नेता वैसे तो आपस में ही उलझते रहे हैं, लेकिन एक अपराधी को बचाने के लिए अब एक हो गए हैं. साव ने यह भी कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य में सरकार है और दूसरे ठन ठन गोपाल हैं.

बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेताओं ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए चुनावी सभा और रोड शो कर मतदाताओं का रिझाने का प्रयास किया है. अब 1 जून को मतदान का इंतजार है. 4 जून को मतगणना के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बम्हनीडीह के मतदाता जीत का सेहरा किसे पहनाते हैं.

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